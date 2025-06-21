خلال أقل من 10 أيام ستكون تجربة ارتياد المطاعم في مدن المملكة العربية السعودية مختلفة تماماً عما اعتادوا عليه طوال العقود الماضية.فمن المقرر أن تسري اعتباراً من اليوم الأول من يوليو القادم القواعد الخاصة بتنظيم وجبات المطاعم، بموجب سياسة تنظيم الغذاء السعودية.وأبرز التغييرات التي ستطبق اعتباراً من مطلع يوليو 2025 أن تتضمن قائمة الطعام (المنيو) قائمة بمكوناتها من السعرات الحرارية، وتفاصيل مكوناتها الغذائية، والتحذير من أي مكوّن يمكن أن تتسبب في الحساسية لبعض المرتادين.وسيتم تطبيق التنظيم الجديد بدفع من هيئة الغذاء والدواء السعودية، التي تشدد على ضرورة توفير خيارات غذائية صحية، ومأمونة للعائلات ومرتادي المطاعم السعودية؛ خصوصاً حاجة عدد كبير من الأشخاص إلى وجبات لا تسبب مكوناتها الحساسية.وسيتعين على المطاعم اعتباراً من 1 يوليو القادم تغيير قائمة أطعمتها لتشمل توضيح كمية السعرات الحرارية، ونسبة الدهون والسكر في كل طبق، ومستويات الصوديوم (الملح)، ومعلومات واضحة بشأن الحساسية. ورحب قطاع كبير من المستهلكين السعوديين بهذه الضوابط الجديدة، خصوصاً أن ثمة قلقاً متزايداً في المملكة من ارتفاع نسب الإصابة بالسكري، وأمراض القلب، والسمنة. ومن شأن عرض هذه المعلومات تمكين المرتادين من حماية صحتهم بشكل ملائم.ورحب ملّاك المطاعم والمقاهي بالإجراءات الغذائية الجديدة، إلى درجة أن بعضهم بادر بمحاولة اختيار بدائل غذائية تلائم صحة مرتادي محلاتهم. وتقدم الحكومة السعودية كل ما بوسعها من مساعدة لأصحاب المطاعم والمقاهي لعبور هذه المرحلة، والتأقلم مع لوائح الغذاء السعودية. وتمثل اللوائح الجديدة انعكاساً لرغبة رؤية المملكة 2030 في تحسين جودة حياة المواطنين.