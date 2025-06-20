وقَّعت المملكة العربية السعودية، ممثلةً برئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، وجمهورية بيلاروسيا، ممثلةً برئيس الرقابة الحكومية فاسيلي غريزيموف، اليوم، مذكرة تفاهم للتعاون بين الجهازين في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني.

ويتعاون الجهازان بناءً على مذكرة التفاهم على تبادل الخبرات في مجال المراجعة المالية والالتزام، ومراجعة الأداء، بتنفيذ عددٍ من المشاريع البحثية والاستشارية المشتركة، وتنظيم اللقاءات والمؤتمرات والبرامج التدريبية في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي).

وأوضح الدكتور العنقري أن هذه المذكرة تأتي امتداداً لمذكرات التفاهم التي أبرمها الديوان العام للمحاسبة مع عددٍ من الأجهزة النظيرة في الدول الشقيقة والصديقة، التي تعكس في مجملها المكانة المهنية الرفيعة التي يتبوؤها الديوان على المستوى الإقليمي والدولي، ودوره المهم في مشاركة ما لديه من خبرات مهنية متميزة مع الأجهزة النظيرة الأعضاء في المنظمات الإقليمية والدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة.

وعقب مراسم التوقيع، عقد الجانبان اجتماعاً ثنائياً لمناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث سُبل تعزيزها وتفعيلها في عدد من المجالات.