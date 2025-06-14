قفزت أسعار الذهب بنسبة 1.6% اليوم (الجمعة)، بعد أن شنت إسرائيل ضربات جوية استهدفت مواقع نووية إيرانية وقيادات عسكرية بارزة، مما أثار مخاوف من تصعيد الصراع في الشرق الأوسط.

وأسفرت الضربة الإسرائيلية عن مقتل قائد الحرس الثوري حسين سلامي، وعدد من العلماء النوويين وكبار الجنرالات الإيرانيين.

وأطلق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على العملية اسم «ضربة استباقية»، مشيراً إلى أنها ستستمر عدة أيام للقضاء على التهديد الإيراني، حسب قوله.

وتعهدت إيران بالرد بقوة على إسرائيل والولايات المتحدة، التي نفت أي مشاركة في الهجوم.

وسجل الذهب الفوري ارتفاعاً بنسبة 1.5% ليصل إلى 3,437.6 دولار للأونصة، لكنه لا يزال دون أعلى مستوى قياسي بلغه عند 3,500.10 دولار في أبريل الماضي.

كما ارتفعت أسعار الفضة، بينما تراجعت أسعار البلاتين والبلاديوم، وصعد مؤشر بلومبرغ للدولار الفوري بنسبة 0.2%.

وحسب وكالة بلومبرغ، قالت تشارو شنانا، إستراتيجية في ساكسو كابيتال ماركتس، إن مخاطر الرد الإيراني، بما في ذلك التهديدات ضد القواعد الأمريكية، تزيد من حالة عدم اليقين، مما يعزز الطلب على الذهب كملاذ آمن.

وأضافت أن الذهب سيظل مطلوباً كتحوط ضد الصراعات الجيوسياسية والتضخم المحتمل الناجم عن هذه الأزمة.

ويعزز ارتفاع الذهب بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة، حيث أظهر تقرير أمس الخميس تراجع تضخم أسعار المنتجين في مايو، مع ارتفاع طلبات إعانة البطالة إلى أعلى مستوى منذ نهاية 2021.

هذه البيانات عززت توقعات خفض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، مما دعم صعود الذهب لليوم الثالث.

ويأتي الهجوم الإسرائيلي قبل جولة محادثات مرتقبة في عُمان يوم الأحد القادم، بين الولايات المتحدة وإيران حول البرنامج النووي، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أعرب عن تشاؤمه بشأن التوصل إلى اتفاق.

وارتفع الذهب بنسبة 30% منذ بداية العام، مدعوماً بالطلب القوي من البنوك المركزية والمستثمرين الذين يسعون للتحوط ضد التوترات الجيوسياسية والسياسات التجارية الأمريكية.