وقعت المملكة العربية السعودية ومملكة هولندا، عددًا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين جهات منظومة البيئة والمياه والزراعة، وعدد من الجهات والشركات السعودية والهولندية، باستثمارات تتجاوز 428 مليون ريال؛ لتطوير وتوطين التقنيات الحديثة في المجالات البيئية والمائية والزراعية.



ورعى نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي أثناء زيارته إلى مملكة هولندا خلال الفترة من 10 إلى 12يونيو 2025م، توقيع 27 اتفاقية ومذكرة تفاهم، بحضور عدد من قيادات المنظومة، والقطاعين الحكومي والخاص.



وتضمن التوقيع مذكرة تفاهم بين البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية، وشركة فيج جارد الهولندية؛ لتأسيس تعاون لتوطين أبحاث مكافحة أمراض الثروة الحيوانية، ومذكرات تفاهم بين المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة، والتحالف الهولندي للبيوت المحمية، وشركة HOOGENDOORN الهولندية، وهدسون ريفر بايوتكنولجي، وجامعة فاجينينجن الهولندية؛ لإطلاق مبادرات في مجالي التقنية والأبحاث الزراعية، وإقامة شراكات في بناء القدرات بمجالات الابتكار الزراعي، وحلول الزراعة في البيوت المحمية، التقنيات الحيوية الخضراء.



وشملت الشراكات توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة الوطنية للخدمات الزراعية، وشركة دلفي؛ لدعم الابتكار الزراعي، ومذكرات تفاهم بين هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، ومشاريع فان دير هوفن للزراعة المحمية والبستنة، وهورايزن 11 لنقل وتوطين التقنيات الحيوية، ومذكرة تفاهم بين شركة الياسين الزراعية، ومركز تجارب شركة كوبريت؛ لإقامة شراكة بقيمة تصل إلى مليون يورو؛ لتعزيز التقنيات الحيوية في المكافحة وحماية المحاصيل، إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة السعودية لإدارة البيوت المحمية والتسويق الزراعي، وشركة Plantae and certhon؛ بهدف الاستثمار في توطين الابتكارات في القطاع الزراعي، ومذكرة تفاهم بين مجموعة شركات لحاء للتجارة والاستثمار الزراعي، ومجموعة رويال HZPC الهولندية، ومصنع شركة جال الصحراء لإنتاج البطاطس، باستثمارات تتجاوز 76 مليون ريال؛ لتعزيز إنتاجية زراعة البطاطس في المملكة، إلى جانب إنشاء مصنع لإنتاج البطاطس المقلية مزودًا بأحدث تقنيات المعالجة.



وشهد معاليه توقيع 6 مذكرات تفاهم بين شركة دافا الزراعية، وعدد من الشركات المتخصصة في مجالات الخضراوات والفواكه، والأسمدة، والبيوت المحمية، وتوريد مشاريع البرمجيات، باستثمارات تتجاوز 292 مليون ريال.



يذكر أن هذه الزيارة تأتي في إطار خطط ورؤية وزارة البيئة والمياه والزراعة؛ لتعزيز قدرة القطاع الزراعي السعودي عالميّاً، والتوسع في إنتاج وتصدير المنتجات الزراعية المحلية، والإسهام في زيادة حجم التبادل التجاري بين المملكة وهولندا، وتعزيز الشراكات الدولية، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.