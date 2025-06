منذ انطلاقتها في عام 2012، تركز UGREEN على تطوير إلكترونيات واكسسوارات مبتكرة تُثري الحياة اليومية والعمل. واحتفالًا بالذكرى السنوية لعلامتها التجارية لعام 2025، تكشف UGREEN عن سلسلة UGREEN Uno وسماعات الأذن اللاسلكية الجديدة كليًا UGREEN ClipBuds Magic. تجمع هذه المنتجات المبتكرة بين التصميم المرح والشاشات الذكية، ما يمنحها طابعًا فريدًا وشخصية مميزة.

وبشعار "نُشحن رحلتك بكل نسبة مئوية | Powering Every Percent of Your Journy "، تواصل UGREEN التزامها بتوفير طاقة موثوقة وفعالة ومدروسة في كل لحظة من رحلتك. سواء كنت تحتاج إلى شحن سريع أو شحن كامل، فإن منتجات UGREEN هي رفيقك المثالي.

سلسلة UGREEN Uno: القوة تلتقي بالإبداع

تمزج سلسلة UGREEN Uno بين الأداء العملي والتصميم الإبداعي، ومن أبرز منتجات السلسلة:

شاحن UGREEN Uno بقدرة 100 واط

بقدرة 100 واط بنك الطاقة UGREEN Uno بسعة 10000 مللي أمبير وسرعة شحن 30 واط

بسعة 10000 مللي أمبير وسرعة شحن 30 واط شاحن UGREEN Uno اللاسلكي المغناطيسي 2 في 1 بقوة 15 واط

اللاسلكي المغناطيسي 2 في 1 بقوة 15 واط كابل UGREEN Uno USB-C إلى USB-C بقدرة 100 واط

إلى بقدرة 100 واط موزع UGREEN Uno USB-C 6 في 1

GaNInfinity

تتميز جميع المنتجات بشاشة ذكية تعرض الرموز التعبيرية لتوفير ملاحظات لحظية أثناء الشحن، وتعمل بتقنيةلتوفير طاقة فائقة الكفاءة. مع دعم الشحن السريع بقوة 100 واط، ودعم شحن عدة أجهزة، وتوزيع ذكي للتيار، يحصل المستخدمون على أداء سلس، إلى جانب أنظمة حماية مدمجة من التيار الزائد والجهد الزائد والسخونة الزائدة لضمان شحن آمن وموثوق.

وللاحتفال بالإبداع بشكل أوسع، تتعاون UGREEN مع مبدعين من الشرق الأوسط وروسيا وكوريا الجنوبية والبرازيل لتصميم إصدارات خاصة بالذكرى السنوية من سلسلة Uno. سيتم تقديم هذه التصاميم الفريدة كجوائز لعشاق العلامة التجارية في هذه المناطق عبر فعالية خاصة على موقع UGREEN الإلكتروني.

سماعات UGREEN ClipBuds Magic: تصميم ممتع وصوت مخصص

تأتي UGREEN ClipBuds Magic بشاشة لمس ذكية كاملة الألوان تدعم عرض الرموز التعبيرية المخصصة. ويضمن تصميم المشبك على شكل حرف U خفيف الوزن ثباتًا وراحة تدومان طوال اليوم. وبفضل المشغّل الديناميكي بحجم 12 ملم، تقدم السماعات صوتًا غنيًا وغامرًا يُرضي عشاق الموسيقى أثناء التنقل.

يمكن الآن شراء منتجات UGREEN بأسعار مخفضة عبر Amazon وNoon، بالإضافة إلى توفرها في المتاجر في الإمارات مثل Virgin وJumbo وSharaf DG وLulu، وفي السعودية لدى مكتبة جرير، وإكسترا، وكارفور، ولولو، وSharaf DG.

لا تفوّت فعالية UGREEN في غرناطة مول بالرياض من 16 إلى 30 يونيو، حيث تنتظركم جوائز قيّمة وتجربة تفاعلية فريدة!

تخدم UGREEN اليوم أكثر من 200 مليون مستخدم حول العالم في أكثر من 130 دولة. نشكر جميع من شاركونا لحظاتنا ونترقب بشغف فصولًا جديدة قادمة.

UGREEN دائمًا معك، مستعدة لشحن كل نسبة مئوية قادمة من رحلتك!

