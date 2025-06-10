استقبلت المسالخ ونقاط الذبح بمنطقة نجران، ومحافظاتها ومراكزها التابعة، 6,594 أضحية، خلال يوم عيد الأضحى وأيام التشريق.



وأوضح فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة أن إحصائية المذبوحات شملت 6,238 رأساً من الأغنام، و323 رأساً من الإبل، و33 رأساً من البقر، مشيراً إلى أن عدد المسالخ التي تعمل ويشرف عليها الفرع 26 مسلخاً، تم تجهيزها ومتابعتها من خلال خطة اشتملت على الجولات الرقابية والاستعدادات اللازمة لاستقبال الذبائح، كما قام الكادر البيطري بالكشف على الأضاحي للتأكد من خلوها من الأمراض المعدية والوبائية؛ لضمان سلامتها، وكذلك الإشراف على آلية الذبح، والتأكد من وصولها للمستفيدين بطريقة صحيحة وآمنة.