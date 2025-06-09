واصلت وزارة السياحة تنفيذ جولاتها الرقابية المكثفة على مرافق الضيافة بمختلف أنواعها في المدينة المنورة، بالتزامن مع موسم حج 1446، وذلك ضمن جهودها الرقابية والتوعوية بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة؛ بهدف ضمان جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن القادمين إليها بعد أداء مناسك الحج، وتمكينهم من استكمال رحلتهم الإيمانية بما يُجسد جودة التنظيم وسلاسة التجربة.



ونفّذت الفرق الرقابية التابعة للوزارة في المدينة المنورة 1,852 زيارة تفتيشية، إضافة إلى 260 زيارة توعوية خلال الفترة من 1 ذي القعدة حتى 12 ذي الحجة 1446هـ، وأسفرت عن رصد 379 مخالفة تم التعامل معها ومعالجتها بشكل فوري، وشملت أبرز الملاحظات جوانب النظافة والصيانة، وآليات الحجز، وجودة الخدمات المقدمة.



وأوضح المتحدث باسم وزارة السياحة محمد الرساسمة، أن هذه الجهود تأتي استكمالاً لخطة الوزارة للارتقاء بجودة الخدمات خلال موسم الحج، التي انطلقت منذ وقت مبكر في العاصمة المقدسة والمدينة المنورة، وشملت زيارات رقابية استعدادية تجاوزت 6,000 زيارة قبل بداية الموسم، مؤكداً أهمية التوعية المسبقة والتنسيق مع الجهات المختصة؛ لضمان امتثال مرافق الضيافة للأنظمة والمعايير.

وأكد أن الوزارة مستمرة في تنفيذ جولاتها الرقابية والتوعوية خلال الأيام القادمة، مشيراً إلى أنه عند وجود أي ملاحظات، يمكن للزوار التواصل مع المركز الموحد للسياحة عبر الرقم (930)، ليتم التعامل معها بشكل مباشر، بما يسهم في تعزيز مستوى الخدمة وتحسين تجربة الضيافة.