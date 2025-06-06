سجّلت شبكة مجموعة stc أداءً لافتاً خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث شهدت زيادة ملحوظة في معدلات استخدام خدمات الاتصال وحركة البيانات، مما يعكس جاهزيتها التقنية العالية ونجاح الإجراءات الاستباقية، وخاصة حلول الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي طبقتها المجموعة لتعزيز كفاءة الشبكة ضمن المشاعر المقدسة.

ووفقاً للمؤشرات التشغيلية، مكّننا هذا العام، بفضل الله، من تحقيق نتائج استثنائية فاقت التحديات؛ حيث سجلت مزدلفة أعلى ساعة مشغولية في تاريخها، وارتفاعات في بعض ساعات الذروة لاكثر من 64% في حجم البيانات وأكثر من 129% في استخدام الجيل الخامس المتقدم 5G مقارنة بذات الساعة من العام الماضي، مع أفضل مؤشر تجربة استخدام فاق العام الماضي بنسبة 25%، وذلك خلال إحدى أعظم لحظات التفويج الجماعي.

وفي منى، وبفضل دقة التنبؤات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتحضيرات المسبقة، سجلت بعض ساعات المشغولية ارقاماً تاريخيه جديدة تجاوزت 30% عن مثيلتها من العام الماضي.

أما في المسجد الحرام، وعلى الرغم من الزخم الهائل قبيل صلاة العيد وطواف الإفاضة، فقد سجلت الشبكة واحدة من أفضل مؤشرات تجربة الخدمة، مما يعكس مرونة البنية التحتية وكفاءة تقنيات إدارة الشبكة الذكية.

وتعكس هذه المؤشرات قدرة شبكة stc على تلبية الطلب المتزايد على خدمات الاتصال خلال فترات الذروة، خاصة مع الاعتماد المتزايد على التطبيقات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي لنقل التهاني ومشاركة الأجواء الروحانية من قلب المشاعر.

وكانت مجموعة stc قد رفعت جاهزية بنيتها التحتية في المشاعر المقدسة قبل انطلاق موسم الحج لهذا العام، من خلال تشغيل 259 موقعاً يدعم شبكة الجيل الخامس المتقدم، وترقية أكثر من 83 موقعاً لشبكة الجيل الرابع، إلى جانب توفير 998 نقطة واي فاي موزعة في المناطق الحيوية، ما ساهم في تعزيز التغطية وتحسين سرعة الاتصال، بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي التي ضمنت تشغيل الشبكة بكفاءة وموثوقية.