حساب المواطن.
حساب المواطن.
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أعلن برنامج «حساب المواطن» قرب موعد صرف الدعم للمستفيدين، مؤكداً أن 4 أيام فقط تفصل عن إيداع الدفعة الـ91، المقررة لشهر يونيو 2025، وذلك ضمن الجهود المتواصلة لدعم الأسر المستحقة وتخفيف الأعباء المعيشية عنها.

ودعا «حساب المواطن» عبر حسابه في منصة X جميع المستفيدين إلى متابعة حساباتهم البنكية خلال الفترة القادمة، للتأكد من استلام الدعم في الموعد المحدد، مشيراً إلى أهمية الالتزام بتحديث البيانات بشكل مستمر لضمان استمرارية الاستحقاق وعدم تأثر الأهلية.

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ويُعد برنامج «حساب المواطن» أحد أبرز أدوات الحماية الاجتماعية في المملكة، ويستفيد منه ملايين المواطنين شهرياً ضمن ضوابط واضحة تهدف إلى توجيه الدعم لمستحقيه بكفاءة وشفافية.