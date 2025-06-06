أعلن برنامج «حساب المواطن» قرب موعد صرف الدعم للمستفيدين، مؤكداً أن 4 أيام فقط تفصل عن إيداع الدفعة الـ91، المقررة لشهر يونيو 2025، وذلك ضمن الجهود المتواصلة لدعم الأسر المستحقة وتخفيف الأعباء المعيشية عنها.

ودعا «حساب المواطن» عبر حسابه في منصة X جميع المستفيدين إلى متابعة حساباتهم البنكية خلال الفترة القادمة، للتأكد من استلام الدعم في الموعد المحدد، مشيراً إلى أهمية الالتزام بتحديث البيانات بشكل مستمر لضمان استمرارية الاستحقاق وعدم تأثر الأهلية.

ويُعد برنامج «حساب المواطن» أحد أبرز أدوات الحماية الاجتماعية في المملكة، ويستفيد منه ملايين المواطنين شهرياً ضمن ضوابط واضحة تهدف إلى توجيه الدعم لمستحقيه بكفاءة وشفافية.