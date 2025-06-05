سجّلت شبكة stc في مشعر عرفات خلال موسم حج 1446هـ أعلى ساعات مشغولية في تاريخها، حيث تجاوزت حركة البيانات في ساعات الذروة نسبة 40% مقارنة بالعام الماضي، فيما ارتفعت حركة الجيل الخامس بنسبة تفوق 98%. كما حققت مؤشرات تجربة استخدام الجيل الخامس التي تتابعها الشركة لتحسين تجربة ضيوف الرحمن تحسناً بأكثر من 64% في عرفات، مقارنة بالأهداف التشغيلية العام الماضي إضافةً إلى زيادة في سرعات الجيل الخامس بنسبة 23%، مما يعكس كفاءة الشبكة وجودة خدماتها. يعكس هذا الأداء الاستثنائي نجاح خطط stc واستعدادها المبكر لاستيعاب الكثافة البشرية الكبيرة، ويؤكد على ريادة المملكة في تقديم خدمات رقمية عالية المستوى، كما يبرز دور المجموعة في تمكين ضيوف الرحمن من أداء المناسك بسلاسة، ودعم الجهات الخدمية الأخرى العاملة خلال موسم الحج من خلال استثمارات ضخمة قامت بها stc في تطوير بنيتها التحتية، شملت تعزيز قدرات شبكة الجيل الخامس عبر توسعات إضافية، وتفعيل تقنية VoLTE لضمان جودة الاتصالات الصوتية والمرئية. كما تم دعم التغطية بأكثر من 80 عربة اتصالات متنقلة (COWs) في المواقع الجغرافية المعقدة، إلى جانب توفير أكثر من 1000 نقطة وصول Wi-Fi. يأتي تحقيق الأهداف بدقة نتيجة اعتماد المجموعة تفعيل المجموعة هذا العام لحزمة من أحدث الابتكارات الرقمية خلال موسم الحج لهذا العام، على رأسها تقنية "التعافي الذاتي للشبكة" (Network Self-Healing)، والتي تمثل ثورة حقيقية في عالم الاتصالات من خلال قدرتها على رصد الأعطال وتحليل مسبباتها ومعالجتها تلقائيا دون أي تدخل بشري حيث تستند إلى تحليلات البيانات الضخمة وخوارزميات الذكاء الاصطناعي، لرصد الأعطال وتحليل أسبابها، واقتراح الحلول الفورية وتطبيقها بشكل تلقائي عبر آليات ذكية تشمل إعادة توزيع الأحمال وضبط إعدادات التغطية، مما يضمن استمرارية الاتصال بأقصى درجات الكفاءة. إضافة إلى الاستعدادات المبكرة التي تلي حج العام الماضي من خلال أدوات متقدمة مبنية على تحليل البيانات الضخمة، عبر مراقبة الأداء في الأعوام الماضية على أكثر من 350 موقعاً رئيساً تُطبّق عليها خوارزميات ذكية تُسهم في بناء خطط تشغيلية دقيقة تُعزز من كفاءة الشبكة وموثوقيتها. وفي إطار دعم التجربة الرقمية الشاملة، قدّمت stc خدمات مبتكرة للحجاج، أبرزها الإرشاد التفاعلي بتقنية الهولوغرام بعدة لغات، بالإضافة إلى نظام مراقبة ذكي يُحلل أداء الشبكة لحظياً ويُمكّن من الاستجابة الفورية للتحديات التشغيلية. كما ساهمت الشركات التابعة للمجموعة في تعزيز العمليات الميدانية، حيث قدمت:
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