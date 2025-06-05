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stc

stc

VoLTE

(COWs)

Wi-Fi.

" (Network Self-Healing)

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specialized by stc باقتي «مناسك» و«ميقات» لخدمات الاتصال الآمن والفوري للجهات العاملة .

solutions by stc حزمة متكاملة من الحلول الذكية، شملت الربط الشبكي، إدارة الأجهزة، وأنظمة المراقبة المعززة بالذكاء الاصطناعي .

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سجّلت شبكةفي مشعر عرفات خلال موسم حج 1446هـ أعلى ساعات مشغولية في تاريخها، حيث تجاوزت حركة البيانات في ساعات الذروة نسبة 40% مقارنة بالعام الماضي، فيما ارتفعت حركة الجيل الخامس بنسبة تفوق 98%. كما حققت مؤشرات تجربة استخدام الجيل الخامس التي تتابعها الشركة لتحسين تجربة ضيوف الرحمن تحسناً بأكثر من 64% في عرفات، مقارنة بالأهداف التشغيلية العام الماضي إضافةً إلى زيادة في سرعات الجيل الخامس بنسبة 23%، مما يعكس كفاءة الشبكة وجودة خدماتهايعكس هذا الأداء الاستثنائي نجاح خططواستعدادها المبكر لاستيعاب الكثافة البشرية الكبيرة، ويؤكد على ريادة المملكة في تقديم خدمات رقمية عالية المستوى، كما يبرز دور المجموعة في تمكين ضيوف الرحمن من أداء المناسك بسلاسة، ودعم الجهات الخدمية الأخرى العاملة خلال موسم الحج من خلال استثمارات ضخمة قامت بهافي تطوير بنيتها التحتية، شملت تعزيز قدرات شبكة الجيل الخامس عبر توسعات إضافية، وتفعيل تقنيةلضمان جودة الاتصالات الصوتية والمرئية. كما تم دعم التغطية بأكثر من 80 عربة اتصالات متنقلةفي المواقع الجغرافية المعقدة، إلى جانب توفير أكثر من 1000 نقطة وصوليأتي تحقيق الأهداف بدقة نتيجة اعتماد المجموعة تفعيل المجموعة هذا العام لحزمة من أحدث الابتكارات الرقمية خلال موسم الحج لهذا العام، على رأسها تقنية "التعافي الذاتي للشبكة، والتي تمثل ثورة حقيقية في عالم الاتصالات من خلال قدرتها على رصد الأعطال وتحليل مسبباتها ومعالجتها تلقائيا دون أي تدخل بشري حيث تستند إلى تحليلات البيانات الضخمة وخوارزميات الذكاء الاصطناعي، لرصد الأعطال وتحليل أسبابها، واقتراح الحلول الفورية وتطبيقها بشكل تلقائي عبر آليات ذكية تشمل إعادة توزيع الأحمال وضبط إعدادات التغطية، مما يضمن استمرارية الاتصال بأقصى درجات الكفاءةإضافة إلى الاستعدادات المبكرة التي تلي حج العام الماضي من خلال أدوات متقدمة مبنية على تحليل البيانات الضخمة، عبر مراقبة الأداء في الأعوام الماضية على أكثر من 350 موقعاً رئيساً تُطبّق عليها خوارزميات ذكية تُسهم في بناء خطط تشغيلية دقيقة تُعزز من كفاءة الشبكة وموثوقيتهاوفي إطار دعم التجربة الرقمية الشاملة، قدّمتخدمات مبتكرة للحجاج، أبرزها الإرشاد التفاعلي بتقنية الهولوغرام بعدة لغات، بالإضافة إلى نظام مراقبة ذكي يُحلل أداء الشبكة لحظياً ويُمكّن من الاستجابة الفورية للتحديات التشغيليةكما ساهمت الشركات التابعة للمجموعة في تعزيز العمليات الميدانية، حيث قدمتتُجسد هذه الإنجازات التزامالمستمر بتقديم خدمات اتصالات بمعايير عالمية، وتعزيز مكانة المملكة كقائدة رقمية على مستوى العالم، خصوصاً في إدارة الحشود وتيسير مناسك الحج بكفاءة وموثوقية عاليةولضمان موثوقية الاتصال واستمرارية الخدمة، فعّلت المجموعة نظاماً ذكياً لمراقبة الشبكة وتحليل أدائها لحظياً، مدعوماً بتقنيات الذكاء الاصطناعي، ما مكّن فرق الدعم من التدخل الاستباقي في حال حدوث أي تحديات فنية، وساهم في تحقيق نسب تشغيل فاقت التوقعاتومن بين التقنيات المتقدمة التي تم تفعيلها خلال هذا الموسم، تقنية التعافي الذاتي للشبكة، والتي تتيح معالجة الأعطال بشكل آلي دون الحاجة إلى تدخل بشري. فعند رصد أي خلل في أحد مكونات الشبكة، يقوم النظام تلقائياً بتحليل الأسباب، واقتراح الحلول، وتنفيذ الإجراءات التصحيحية مثل إعادة توزيع الأحمال أو تعديل إعدادات التغطية، مما ساعد في تقليل أثر الأعطال بنسبة تصل إلى 60%، وساهم في المحافظة على جودة الخدمة خلال ذروة الاستخداموعلى مستوى الاتصالات الحرجة، واصلتدعمها للقطاعات العاملة في إدارة الحشود والطوارئ من خلال شبكة «تترا» التي تم تفعيلها عبر 144 موقعاً، إضافة إلى نشر 78 عربة اتصالات متنقلة، ما ساهم في تعزيز التنسيق والجاهزية في أوقات الذروة