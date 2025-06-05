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يشارك أكثر من 50 متدرباً ومتدربة من خلال شركة نستله العربية السعودية في موسم حج هذا العام 1446هـ بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ضمن برنامج «سواعد العطاء»، بإشراف من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، من خلال جمعية البر بمكة المكرمة «برُّكم».

انطلق البرنامج مع المتدربين والمتدربات من أبناء منسوبي ومستفيدي الوزارة يوم الخميس 2 ذي الحجة، بتدريب نظري على مدى 3 أيام، وذلك قبل البدء بالعمل الميداني الذي يمتد لـ30 يوماً، حيث يهدف البرنامج إلى تأهيل مجموعة من المستفيدين في تنمية مهاراتهم فيما يتعلق بقيم العمل المؤسسي، ومعنى المسؤولية الاجتماعية وأثرها على المجتمع، من خلال حقائب تدريبية بعنوان: «أخلاق وقيم العمل الاجتماعي»، و«مهارات العمل الاجتماعي»، و«مهارات التواصل والاتصال اللفظي وغير اللفظي»، بهدف تهيئتهم للعمل الميداني ونقل خلاصة البرنامج التأهيلي إلى أرض الواقع، والمتمثلة في توجيه ومساعدة الحجاج ميدانياً في مكة والمشاعر المقدسة خلال أيام الحج.

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ويسهم البرنامج في إعداد كوادر مهنية قادرة على العمل في القطاع الخيري، من خلال تزويد المتدربين بمهارات تشغيلية ومعرفية، وتعزيز مبادئ المبادرة والمسؤولية الاجتماعية، إضافة إلى فتح آفاق جديدة نحو الفرص الوظيفية المستقبلية بعد انتهاء موسم الحج.

تأتي هذه المشاركة التطوعية ضمن جهود التكامل بين القطاعات المختلفة لتعزيز الخدمة المجتمعية في المملكة، ورفع كفاءة الكوادر الشابة في خدمة ضيوف الرحمن من خلال التطوع في موسم الحج هذا العام، وانعكاساً للشراكة بين شركة نستله العربية السعودية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.