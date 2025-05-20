أكد وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم، أن اقتصاد السعودية مستعد دائما لمختلف سيناريوهات أسعار النفط.وقال في مؤتمر بالعاصمة القطرية الدوحة: «النفط لم يعد هو ما يحرك ميزانياتنا وإنما أولوياتنا هي المحرك».وكانت نتائج التقديرات السريعة التي قامت بها الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، للربع الأول من 2025 قد أظهرت نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية بنسبة 2.7%، وذلك مقارنة بالربع الأول من عام 2024.وذكرت أن هذا النمو يعود إلى الارتفاع الذي حققته الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.2%، كما حققت الأنشطة الحكومية نموا بنسبة 3.2%، في حين شهدت الأنشطة النفطية انخفاضا بنسبة 1.4% على أساس سنوي.وحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميا نموا بنسبة 0.9% في الربع الأول من عام 2025، مقارنة بالربع الرابع من العام السابق 2024، وجاء ذلك نتيجة ارتفاع الأنشطة الحكومية بنسبة 4.9%، إضافة إلى نمو الأنشطة غير النفطية بمعدل 1.0%، في حين شهدت الأنشطة النفطية انخفاضا بمقدار 1.2% على أساس ربعي.وذكرت الهيئة أن تحديثا شاملا قامت به أظهر ارتفاعًا في تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 بنسبة بلغت 14.1%، أي بزيادة تبلغ 566 مليار ريال بالمقارنة مع التقديرات المنشورة سابقًا للعام نفسه، ليبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي بعد التحديث 4.5 تريليون ريال.وكشف أيضا أن مساهمة نسبية أعلى للاقتصاد غير النفطي بلغت 53.2%، أي بزيادة قدرها 5.7% عن النتائج السابقة، متأثرًا بارتفاع حجم الأنشطة الاقتصادية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مقارنة بالتقديرات السابقة.وارتفع حجم عدد من الأنشطة الاقتصادية، حيث ارتفعت أنشطة التشييد والبناء بنسبة 61%، وكذلك أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة 29.8%، إضافة إلى أنشطة النقل والتخزين والاتصالات بمقدار 6.25%، إلى جانب ارتفاع في حجم عدد من الأنشطة الاقتصادية الأخرى.