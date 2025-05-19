كشف التقرير السنوي لبرنامج التحول الوطني (اطلعت «عكاظ» عليه)، تجاوز 62 مؤشراً لمستهدفاتها بنهاية عام 2024، من أصل 80 مؤشراً تم الإعلان عنها، فيما حققت ستة مؤشرات مستوياتها المستهدفة للفترة ذاتها، وتبقت تسعة مؤشرات حالياً معظمها اقتربت من تحقيق المستهدف لها.وكانت من أبرز المؤشرات التي تم تجاوزها: نسبة النساء في المناصب الإدارية (المتوسطة والعليا) لتصل إلى 44.1%، وحصة المرأة في سوق العمل (من القوى العاملة) 35.5%، ونسبة العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على العمل إلى 13.9%، ونسبة المنشآت الصناعية المرخصة بيئياً، وعدد الجهات الوزارية التي طبقت التحول لإدارة الأداء الوظيفي، ونسبة الأدوية الأساسية المتوفرة في السوق المحلية، ونسبة مساهمة القطاع الخاص من إجمالي الإنفاق الاجتماعي، ونسبة الشركات الكبرى التي تقدم برامج المسؤولية الاجتماعية، ومؤشر رضا المستفيدين من خدمات المنظمات غير الربحية، ونسبة النمو في عدد المنظمات غير الربحية، ونسبة العاملين في القطاع غير الربحي من إجمالي القوى العاملة، وبلغت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 96 مليار ريال، ووصول نسبة الإيرادات الخارجية لشركات البرنامج الكبرى الرائدة من إجمالي إيراداتها 34.41% فيما كانت النسبة المستهدفة سابقاً 25%.وبحسب أحدث تقارير رؤية السعودية 2030، تم تحقيق ثمانية مستهدفات قبل أوانها بستة أعوام، بينما 85% من المبادرات إما أنجزت أو تمضي وفق المخطط الزمني المعتمد، واكتملت 674 مبادرة بين 1502 مبادرة مدرجة، فيما تسير 596 مبادرة على المسار الصحيح.أما مؤشرات الرؤية للبرامج والإستراتيجيات الوطنية، فنحو 93% منها حققت مستهدفاتها المرحلية أو تجاوزتها أو قاربت على تحقيقها، وتخطت 257 مؤشراً من مؤشرات الرؤية مستهدفها السنوي، فيما حققت 18 مؤشراً مستهدفاتها.