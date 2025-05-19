أعلنت «تداول السعودية» أن إجازة عيد الأضحى ستبدأ اعتباراً من يوم الخميس 1446/12/9هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 5 يونيو 2025.وأشارت «تداول» في بيان على موقعها الإلكتروني، اليوم، أن التداول ينتهي بنهاية يوم الأربعاء 1446/12/8هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 4 يونيو 2025.وسيستأنف التداول في السوق السعودية بعد الإجازة يوم الأربعاء 1446/12/15هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 11 يونيو 2025م.وكانت الجمعية العامة العادية لمجموعة تداول السعودية القابضة قد وافقت في اجتماعها يوم الأربعاء 7 مايو 2025، على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، بإجمالي مبلغ 402 مليون ريال وذلك بواقع 3.35 ريال للسهم وبنسبة 33.5% من قيمة السهم الاسمية.