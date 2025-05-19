يبحث قطاع الأعمال السعودي الفرص الاستثمارية في البوسنة والهرسك، التي تقدر بأكثر من 200 فرصة ستُطرح خلال منتدى سراييفو للأعمال الرابع عشر.وتشارك المملكة في هذا المنتدى بصفتها دولة متحدثة، بوفد يضم 6 جهات حكومية، وعدد من شركات القطاع الخاص برئاسة وكيل محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية للعلاقات الدولية عبدالعزيز بن عمر السكران، إلى جانب أكثر من 2000 مشارك من 35 دولة وعدد من المنظمات الدولية.وتهدف المشاركة في المنتدى الذي يُقام في 21 مايو الجاري، إلى تعزيز العلاقات التجارية بين المملكة والبوسنة والهرسك، واستكشاف فرص التعاون في القطاعات المستهدفة، وجذب الاستثمارات الأجنبية، ورفع مستوى التواصل الحكومي للدول المشاركة، وعقد طاولة مستديرة للأعمال السعودية البوسنية، إضافة إلى توقيع اتفاقية بين القطاع الخاص من الجانبين، وزيارة شركة «بي إتش تيلكيوم» الرائدة في مجال الاتصالات، وشركة «بينجو» أكبر الأسواق المركزية البوسنية.ويركز المنتدى الذي يُنظم سنوياً على جذب الاستثمارات الدولية وتعزيز التعاون الاقتصادي، والمساهمة في تنمية اقتصاد البوسنة والهرسك ودول شرق أوروبا، إذ يُعد إحدى مبادرات بنك البوسنة الدولي.ويناقش منتدى سراييفو للأعمال بنسخته الرابعة عشرة دور السياسات الحكومية في تعزيز نمو الأعمال وتمكينها من خلال التقنية والابتكار، وأبرز ممارسات الأعمال الإستراتيجية في قطاع السياحة وتأثيرها الاقتصادي.ويضم وفد المملكة الهيئة العامة للتجارة الخارجية، ووزارة الاستثمار، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، والمركز الوطني للنخيل والتمور، واتحاد الغرف التجارية السعودية.يُذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة والبوسنة والهرسك خلال 10 سنوات (2024-2014م) بلغ نحو 321 مليون دولار، ونما حجم التجارة بين البلدين في عام 2024م بنسبة 82% مقارنةً بعام 2023م.