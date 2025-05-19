أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي، اليوم، منخفضًا 33.66 نقطة ليقفل عند مستوى 11405.28 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.8 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 240 مليون سهم، سجلت فيها أسهم (50) شركة ارتفاعًا في قيمتها، وأغلقت أسهم 191 شركة على تراجع.وكانت أسهم شركات الباحة، وطباعة وتغليف، والوطنية للتعليم، وسينومي ريتيل، والزامل للصناعة، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات مسك، والغاز، وإكسترا، ورتال، والبحر الأحمر، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.74% و5.83%.وكانت أسهم شركات الباحة، وأمريكانا، وباتك، وأرامكو السعودية، والإنماء، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، وأسهم شركات أرامكو السعودية، وSTC، وأكوا باور، والإنماء، والباحة، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية «نمو» اليوم منخفضًا 155.91 نقطة ليقفل عند مستوى 27499.65 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 27 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 3 ملايين سهم.