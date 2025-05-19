أتمت الهيئة العامة للأمن الغذائي إجراءات ترسية الدفعة الثالثة من القمح المستورد لهذا العام 2025، بكمية 621,000 طنٍ للتوريد من مناشئ (الاتحاد الأوروبي، وأمريكا الشمالية والجنوبية، وأستراليا، والبحر الأسود).وأوضح محافظ الهيئة المهندس أحمد الفارس، اليوم، أن التعاقد على هذه الدفعة يأتي في إطار تعزيز المخزون الإستراتيجي من القمح، والحفاظ عليه عند المستويات الآمنة، وتلبية كافة احتياجات شركات المطاحن.وبيّن أن فروع الشركة الوطنية لإمدادات الحبوب «سابل» ستقوم باستلام الكميات المتعاقد عليها للدفعة الثالثة والمجدول وصولها خلال الفترة (أغسطس - أكتوبر2025) بواقع 10 بواخر، تشمل 3 بواخر لميناء جده الإسلامي بكمية 180 ألف طنٍ، و5 بواخر لميناء ينبع التجاري بكمية 325 ألف طنٍ، وباخرتين لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بكمية 116 ألف طنٍ، حيث تنافست 18 شركة عالمية مؤهلة ومتخصصة في تجارة الحبوب على الكمية المطلوبة، وتمت الترسية على 5 شركات كانت عروضها الأقل سعرًا ومطابقة للمواصفات.