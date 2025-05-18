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«عكاظ» (الرياض)
أنهى مؤشر السوق السعودية جلسة اليوم الأحد على انخفاض بنسبة 0.4 % ليغلق عند 11,439 نقطة (- 46 نقطة)، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.7 مليار ريال.

وتراجع سهم مصرف الراجحي، بنسبة 1 % عند 96.90 ريال. وهبط سهم سابك، بأكثر من 1 % عند 59.50 ريال.

وتراجع سهما المتطورة، وفيبكو، عند 26.95 ريال (- 5 %) للأول، و36.35 ريال (- 2 %) للثاني، عقب إعلان النتائج المالية.

وأغلق سهم بن داود عند 6.25 ريال (- 2 %)، عقب نهاية أحقية توزيعات نقدية على المساهمين.

في المقابل، صعد سهما مياهنا، وقو للاتصالات، عند 26 ريالاً (+ 5%) للأول، و102.40 ريال (+ 6%) للثاني، وسط تداولات نشطة على السهمين.

وفيما يخص الصناديق العقارية المتداولة، هبط صندوق سيكو السعودية ريت، بنسبة 6 % عند 4.45 ريال، وسط عمليات جني أرباح بعد مكاسب الجلسات الماضية، وبتداولات بلغت نحو 1.1 مليون وحدة. وشهدت أسهم عدة تداولات نشطة مقارنة بمتوسط التداولات لآخر 3 أشهر.

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