يبدأ وفد رفيع من اتحاد الغرف السعودية غداً زيارة إلى جمهوريتي طاجيكستان وقيرغيزستان، يجري خلالها لقاءات ومباحثات عالية المستوى مع مسؤولين وشركات بالدولتين؛ لعقد اتفاقيات وشراكات تجارية، في إطار جهود الاتحاد لتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة.ويضم الوفد الذي يرأسه رئيس اتحاد الغرف حسن بن معجب الحويزي أكثر من 40 من كبار المستثمرين السعوديين، وممثلي عددٍ من الجهات الحكومية.وتأتي هذه الزيارة متوافقة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الطموحة لتعزيز الشراكات الاقتصادية الدولية وتنويع الاقتصاد الوطني وجذب استثمارات نوعية إلى المملكة؛ بهدف عرض الفرص الاستثمارية، وتعزيز التواصل بين الشركات السعودية والشركات الطاجيكية والقرغيزية؛ لبحث مجالات التعاون التجاري والشراكة الاقتصادية. ومن المقرر أن تتضمن أجندة زيارة الوفد السعودي عقد لقاءات مع مسؤولين كبار بالدولتين، فضلاً عن عقد منتدى الأعمال السعودي الطاجيكي ومنتدى الأعمال السعودي القيرغيزي؛ لتسليط الضوء على فرص وحوافز الاستثمار بالمملكة وجمهوريتي طاجيكستان وقيرغيزستان، وبيئة الأعمال وفرص الشراكة في القطاعات الاقتصادية المستهدفة.ويتطلع الجانبان إلى أن تسهم هذه الزيارة في فتح آفاق جديدة للعلاقات التجارية والاستثمارية في ظل تواضع حجم التبادل التجاري الذي بلغ مع طاجيكستان 215 ألف ريال تشكل الصادرات السعودية 61% منها، أما مع قيرغيزستان فقد بلغ 1.6 مليون ريال، 83% منها واردات، ما يعد مؤشراً قوياً على وجود فرص استثمارية كامنة ستكشف عنها هذه الزيارة.يذكر أن اتحاد الغرف السعودية يقود من خلال سلسلة زياراته الخارجية الخاصة، التي شملت أخيراً 15 دولة، جهوداً لفتح أسواق وفرص جديدة، ورفع حجم التبادلات التجارية والاستثمارية مع دول العالم، تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.