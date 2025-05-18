تنطلق اليوم في العاصمة الرياض فعاليات النسخة الرابعة من المنتدى العالمي لإدارة المشاريع، تحت شعار «الجيل القادم لإدارة المشاريع.. القدرة البشرية، قوة العمليات، قوة التكنولوجيا»، في تأكيد على الدور الريادي الذي تلعبه السعودية في تطوير ممارسات إدارة المشاريع، وتعزيز مفاهيم الابتكار والاستدامة على الصعيدين المحلي والدولي.ويُعد المنتدى، الممتد على مدى 3 أيام، منصة عالمية تجمع نخبة من قادة الفكر والممارسين والخبراء من أكثر من 100 دولة، لمناقشة مستقبل إدارة المشاريع، واستعراض أحدث الابتكارات في هذا القطاع، بما يعزز مكانة المملكة كمركز عالمي يقود التحول في هذا المجال الحيوي.ويستهدف المنتدى المهنيين والخبراء من القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب المعنيين بصياغة مستقبل أكثر كفاءة واستدامة في عالم المشاريع، من خلال استضافته عدداً من المتحدثين الدوليين المرموقين.ويتضمن البرنامج تنظيم جلسات رئيسية وورش عمل متخصصة تغطي محاور متعددة من بينها الذكاء الاصطناعي، التحول الرقمي، الاستدامة، سلسلة القيمة العالمية، وتنمية المهارات القيادية للمستقبل. كما يشهد المنتدى إقامة معرض تفاعلي، وفعاليات لتكريم الإنجازات، إضافة إلى توقيع عدد من الإصدارات المتخصصة.