أكدت بلومبيرع، أن كبار تجار وول ستريت يهرولون للحاق بأكبر سوق مالية عربية، وهي مؤشر الأسهم السعودي (تداول).وأشارت إلى أن مجموعة تداول القابضة تعمل مع الشركات الصاعدة في بورصة وول ستريت للتعاون معها بسبب تحديث إطار سوقها للمشتقات المالية. وأضافت بلومبيرغ، أن السوق المالية السعودية تقوم بتوسيع نطاق عروضها ومعارضها لتصل إلى الأسواق الآسيوية، فضلاً عن الأسواق الأمريكية والأوروبية، خصوصاً اليابان والهند. وأوضحت، أن شركتي سيتاديل سيكيوريتيز وهدسون ريفر ترايدينغ تسعيان إلى تكثيف عملياتهما في المملكة. ويعد مؤشر تداول أكبر بورصة في منطقة الخليج. ويتم فيها تداول أسهم بما لا تقل قيمته عن 1.7 مليار دولار يومياً بحسب أرقام تداول حتى نهاية أبريل الماضي.