أكد وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح أن المملكة تفضّل توظيف الكفاءات الوطنية من السعوديين والسعوديات بدلاً من استقطاب الأجانب، مشيراً إلى أن انطلاق رؤية السعودية 2030 فتح المجال بالكامل أمام أبناء وبنات الوطن، وأسهم في إحداث نقلة نوعية في بيئة العمل وتمكين السعوديين.

وقال الفالح في الجلسة الأولى من منتدى حائل للاستثمار 2025، الذي رعاه أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز: «نحن لا نبحث عن استقطاب الأجانب بقدر ما نؤمن بإعطاء الأولوية للسعوديين والسعوديات، وما لمسناه منذ انطلاق الرؤية يؤكد أن السوق السعودي مليء بالكفاءات».

وأضاف: «رأينا تنافس السعوديات المتعلمات والمخلصات والمنتجات في المؤسسات التي يعملن بها، وقد تفوق عدد منهن في الأداء والابتكار على الشباب السعوديين، الذين يواجهون اليوم منافسة قوية من شقيقاتهم».

ويأتي حديث الفالح في سياق منتدى حائل للاستثمار، الذي يشكل منصة وطنية لتعزيز الاستثمارات وتنمية القطاعات الحيوية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030، خصوصاً في مجالات التوطين وتمكين المرأة السعودية، وتطوير بيئة العمل بكفاءات وطنية مؤهلة تقود مسيرة التحول الاقتصادي.