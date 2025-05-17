أعلنت NHC عن إتاحة تسجيل الاهتمام في مشروعها السكني الجديد «ذا ريزيدنس» بمدينة جدة، الواقع في قلب وجهة سدايم، في شمال أبحر، بالقرب من خليج الملك سلمان، مع إطلالة مباشرة على ساحل البحر الأحمر. يقدم المشروع تجربة سكنية عصرية تجمع بين الموقع الإستراتيجي والتصاميم الحديثة التي تناسب أنماط الحياة المتنوعة.

يمتد المشروع على مساحة تتجاوز 184 ألف متر مربع، ويضم 3,300 وحدة سكنية موزعة على 31 برجاً سكنياً بإطلالات بحرية ساحرة، وتتميز ببنية تحتية متكاملة، وتوفر المرافق الخدمية والتجارية لتوفر بيئة سكنية راقية، وذلك ضمن جهود NHC لتوسيع المعروض العقاري في المملكة، وخلق وجهات سكنية بمعايير جودة عالمية تدعم تحسين جودة الحياة وتواكب مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية السعودية 2030.

يمكن تسجيل الاهتمام بمشروع «ذا ريزيدنس» عبر زيارة موقع وتطبيق سكني من خلال الرابط التالي: ‏https://nhc.sa/ar/register-interest/The-Residence-Sadayem/ وتُعد وجهة سدايم إحدى أكبر الوجهات السكنية المتكاملة في جدة، وتمتد على مساحة تتجاوز 3.8 مليون متر مربع، وتضم أكثر من 8 آلاف وحدة سكنية تشمل الفلل والشقق والتاون هاوس، بتصاميم مستوحاة من الهوية الحجازية. وتتميز بوفرة المرافق والخدمات الأساسية والترفيهية، إلى جانب المسطحات الخضراء الواسعة والحدائق التي تمنح السكان بيئة حيوية تنبض بالحياة.