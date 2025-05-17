عقدت فيتنام والولايات المتحدة أول مفاوضات مباشرة على المستوى الوزاري، أخيراً، مع قرب تطبيق رسوم جمركية أمريكية بنسبة 46% على السلع الفيتنامية، وهو ما قد يؤثر بشدة على النمو في الدولة الآسيوية.وقالت وزارة التجارة الفيتنامية في بيان صدر اليوم: «إن الاجتماع يرمز إلى التزام البلدين بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المستقرة، وعُقد في جيجو بكوريا الجنوبية عقب الاجتماع الوزاري الحادي والثلاثين لمنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبيك) بشأن التجارة».وتأتي المحادثات في أعقاب اتصال هاتفي في الشهر الماضي بين وزير التجارة الفيتنامي نجوين هونغ دين، والممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير وبدء المفاوضات رسمياً.وجاء في بيان وزارة التجارة أن «الممثل التجاري الأمريكي جرير وافق على النهج والمقترح الحاليين لفيتنام».وأضاف البيان: «تأمل الولايات المتحدة أن تسفر المفاوضات الفنية في الأيام القادمة؛ بفضل الجهود المشتركة، عن نتائج إيجابية».وأرجأت الولايات المتحدة تطبيق الرسوم الجمركية البالغة 46% على فيتنام حتى يوليو القادم، وفي حال تطبيقها، قد تعرقل هذه الرسوم نمو فيتنام، التي تعتمد اعتماداً كبيراً على مبيعاتها إلى الولايات المتحدة، أكبر أسواق صادراتها، وعلى الاستثمارات الأجنبية الكبيرة في تصنيع السلع المعدة للتصدير.وتتمتع فيتنام برابع أكبر فائض تجاري بين جميع شركاء الولايات المتحدة التجاريين، بلغت قيمته 123,5 مليار دولار العام الماضي.