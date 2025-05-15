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«عكاظ» (الرياض)

حذّر صندوق الاستثمارات العامة من محاولاتٍ مشبوهة لانتحال اسمه عبر وسائل التواصل المختلفة، بهدف طلب مبالغ أو حوالات مالية من الأفراد؛ مؤكداً أن الصندوق لا يقدّم أيَّ خدماتٍ أو تعاملاتٍ مالية مباشرة مع الأفراد.

وأكَّدَ الصندوق أن جميع الخدمات التي يقدّمها تتم عبر القنوات الرسمية، وبما يتوافق مع مهماته الاستثمارية والاستراتيجية، وأن أيَّ تواصلٍ يحمل طابعاً فردياً أو يتضمن طلبات مالية يُعد محاولة احتيالٍ تستوجب الحذر والإبلاغ الفوري.

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ودعا الصندوق جميع المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن مثل هذه المحاولات عبر تطبيق «كلنا أمن»، وعدم التجاوب مع أيّ رسائل أو اتصالات تنتحل اسمه.