أصبح البنك السعودي الأول إحدى المؤسسات المالية المتخصصة في المملكة، أول جهة سعودية والحادية عشرة على مستوى العالم التي تحصل على الشهادة الذهبية من معهد تشارترد للمشتريات والتوريد «CIPS»، وذلك ضمن البرنامج العالمي للتميز في المشتريات، في إنجاز يعكس التزام البنك بأعلى المعايير الدولية في هذا المجال.

ويُجسد هذا التكريم ريادة «الأول» والتزامه الراسخ بتطبيق أفضل المعايير العالمية في ممارسات المشتريات وسلسلة التوريد. كما يعكس التركيز الاستراتيجي للبنك على الحوكمة الفعالة، والتوريد الأخلاقي، والمشتريات المستدامة، وهي ركائز أساسية ضمن رؤيته الشاملة للتميز التشغيلي وتعزيز الابتكار.

وتُمنح الشهادة الذهبية للمؤسسات التي تُظهر قيادة متميزة في مجال المشتريات، وتحقق تكاملاً فعالاً عبر مختلف قطاعات أعمالها، إلى جانب تطبيقها لإدارة أداء قوية ومتوافقة مع أفضل الممارسات العالمية.

وبهذه المناسبة صرحت غادة الجربوع، الرئيس التنفيذي للعمليات في الأول: «تُعد شهادة معهد تشارترد للمشتريات والتوريد الذهبية المتقدمة بمثابة تأكيد قوي على تحولنا المتميز في مجال المشتريات. إنها تعكس تركيزنا المستمر على بناء حوكمة فعّالة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتُعبر عن دعم إدارة المشتريات لدينا للابتكار والمرونة على المدى الطويل. كذلك يُظهر هذا الإنجاز التزام «الأول» بالتميز التشغيلي والنمو الإستراتيجي، بينما يُعزز في الوقت ذاته قدرتنا على تقديم قيمة مستدامة لموظفينا وعملائنا ومساهمينا».

وعلّق بن فاريل، الرئيس التنفيذي لمعهد تشارترد للمشتريات والتوريد، قائلًا: «هذه لحظة فخر «للأول»، وعلامة فارقة في قطاع المشتريات داخل المملكة. إن تتويج البنك بهذه الجائزة يُعد دليلاً واضحاً على التزامه بوضع المشتريات في صميم إستراتيجيته للأعمال والتحول المؤسسي. وتُجسد هذه الجائزة تميز البنك في مجالات الحوكمة، والمواءمة اإاستراتيجية، وكفاءة العمليات».

يُعتبر برنامج معهد تشارترد للمشتريات والتوريد للتميز في المشتريات إطار عمل معترفاً به عالمياً، يستخدمه كل من القطاعين العام والخاص لتقييم وقياس وتحسين وظائف المشتريات. يُقيم البرنامج الأداء على مختلف الأصعدة، بما في ذلك القيادة، والإستراتيجية، والموارد البشرية، والعمليات، والأنظمة، مما يوفر خارطة طريق شاملة للتحسين المستمر وتحقيق التميز المستدام.