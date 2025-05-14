وقّعت هيئة الحكومة الرقمية اليوم في مقرها بمدينة الرياض، مذكرة تفاهم مع شركة أوراكل، لتعزيز التعاون المشترك في مجالات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة.وتعكس هذه الخطوة، التزام المملكة بتسريع التحول الرقمي للجهات الحكومية، والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في مجال الخدمات الرقمية، إضافة إلى توظيف الحلول السحابية والتقنيات الحديثة، بما يسهم في بناء بيئة رقمية متقدمة تدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030.وحضر مراسم توقيع مذكرة التفاهم، محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان، والنائب التنفيذي لرئيس أوراكل سيستمز ليميتد كورماك واترز، ومثّل هيئة الحكومة الرقمية في توقيع المذكرة نائب المحافظ لقطاع الاستثمار والتميز الحكومي الدكتور عبدالله الفيفي، فيما مثّل شركة أوراكل، مدير عام أوراكل السعودية ونائب الرئيس للتطبيقات رهام الموسى.وشملت مجالات التعاون تنفيذ برامج تطويرية لتبادل المعرفة، ومبادرات لتعزيز المهارات الوطنية، وتمكين الكفاءات السعودية من مواكبة التطورات المتسارعة في القطاع الرقمي، بما يسهم في تعزيز القدرات الرقمية الوطنية.ومن المتوقع أن تُعزز هذه الشراكة دعم ريادة المملكة في مجالات الحوسبة السحابية والتحول الرقمي، وتعزيز الوعي الرقمي لدى موظفي الجهات الحكومية والمجتمع، بالإضافة إلى رفع كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمقيمين.وتجسد هذه الشراكة أنموذجاً للتعاون البناء وامتداداً للجهود الوطنية الهادفة إلى تعزيز الابتكار الرقمي، ودعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق التميز المؤسسي عبر تطوير منظومة الحكومة الرقمية.