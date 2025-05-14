أعلن STC Bank اليوم، على هامش منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي 2025، عن توقيع اتفاقية تعاون مع شركة آرثر لورنس الأمريكية لتطوير خدمات الوصف الوظيفي في البنك ومعايير اختيار الكفاءات ومزودي خدمات الموارد البشرية.

وستتولى آرثر لورنس بموجب هذه الاتفاقية دعم STC Bank في تطوير الوصف الوظيفي لكافة المناصب داخل البنك، بما يضمن اتساقها مع رؤية البنك المستقبلية. كما ستقدم الشركة خدمات التعهيد للموارد البشرية المتخصصة لدعم احتياجات البنك. ومن خلال خبراتها المعززة ومنهجياتها، ستُسهم آرثر لورنس في ضمان توافق المهمات الوظيفية مع الأهداف المتغيرة للبنك، مما يعزز وضوح العمليات ويدعم التخطيط الذكي للموارد البشرية في جميع الإدارات.

يذكر أن آرثر لورنس شركة أمريكية متخصصة في الخدمات المهنية في مجالات التقنية، والموارد البشرية، والتحول المؤسسي، وتزاول أعمالها في المملكة من خلال فرعها آرثر لورانس العربية، حيث تقدم حلولاً استشارية وتشغيلية تدعم النمو المؤسسي والكفاءة التشغيلية.

ويُعد STC Bank، الخيار الأول للعديد من المستخدمين من الأفراد والشركات للحصول على حلول مصرفية ورقمية سهلة، وقد انطلق في عام 2018 كمحفظة رقمية، ثم حصل على الترخيص الكامل كبنك رقمي من قبل البنك المركزي السعودي (ساما) في مطلع عام 2025، ليواصل نموه كشريك مالي موثوق لمختلف شرائح العملاء.