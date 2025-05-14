نفّذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية -ممثلة في وكالة الإشراف على العمليات التعدينية- 604 جولات رقابية على عددٍ من المواقع التعدينية في مختلف مناطق المملكة خلال شهر مارس الماضي، ووجّهت 537 إنذاراً للمواقع التعدينية المخالفة لنظام الاستثمار التعديني، وذلك تطبيقًا لمبدأ الإنذار قبل إقرار المخالفة.وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح الجراح، أنَّ الجولات الرقابية المُنفَّذة خلال شهر مارس الماضي شملت 206 جولات في منطقة الرياض، و136 جولة في منطقة مكة المكرمة، و111 جولة على المواقع في المنطقة الشرقية، و40 جولة في المواقع التعدينية في منطقة عسير، و38 جولة في منطقة المدينة المنورة، و31 جولة في منطقة حائل، و22 جولة في منطقة جازان، و11 جولة في منطقة الجوف، و6 جولات في منطقة تبوك، إضافة إلى جولتين في منطقة الباحة، وجولة في منطقة القصيم.وأكَّد الجراح عزم الوزارة على مواصلة تنفيذ جولاتها الرقابية ومتابعة الأنشطة التعدينية، وضمان حماية القطاع من الممارسات غير النظامية، والمحافظة على الثروات المعدنية لتحقيق الاستغلال الأمثل لها، إضافة إلى حماية المجتمعات المجاورة لمناطق التعدين وفقًا للوائح نظام الاستثمار التعديني.وتهدف الوزارة إلى تعظيم القيمة المحققة من الموارد المعدنية في المملكة، وزيادة جاذبية قطاع التعدين؛ ليكون الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، إضافة إلى إسهام القطاع في تنويع مصادر الدخل الوطني وتنمية الإيرادات غير النفطية، حيث تقدر قيمة الثروات المعدنية في المملكة بنحو 9.3 تريليون ريال، تنتشر في أكثر من 5300 موقع.