في إطار علاقة استراتيجية ممتدة لأكثر من 18 عامًا، تواصل مجموعة stc وشركة Oracle العالمية تعزيز تعاونهما في مجال الخدمات السحابية، بهدف تسريع وتيرة التحول الرقمي في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية.

وقد أثمرت هذه الشراكة عن توقيع اتفاقية كبرى بقيمة تتجاوز 2 مليار ريال سعودي، تركز على تطوير بنية تحتية سحابية متقدمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتوفير حلول سحابية سيادية من خلال منصة Oracle Alloy، التي تستضيفها مراكز بيانات تابعة لشركة center3، الذراع المختص بالبنية التحتية الرقمية لمجموعة stc. ويُعزز هذا التعاون من ضمان بقاء البيانات داخل المملكة، والامتثال التام لأنظمة حوكمة البيانات السعودية، مما يدعم التحول الرقمي في القطاعات الحكومية والخاصة على حد سواء.

ويأتي تسليط الضوء مجدداً على هذه الشراكة بالتزامن مع زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى المملكة، ما يعكس أهمية التعاون الدولي في دفع عجلة الابتكار التقني وتعزيز النمو الاقتصادي المشترك.

وتجسد الشراكة بين مجموعة stc وأوراكل نموذجًا متقدمًا للتكامل بين الممكن الرقمي الرائد ومزود تقنيات الحوسبة السحابية العالمي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، ويُمهّد الطريق لتوطين تقنيات الجيل القادم من الخدمات السحابية داخل المملكة.