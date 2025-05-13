تسلط المبادرة الضوء على الشراكة التجارية المتنامية بين المملكة العربية السعودية وأستراليا، والتي تقوم على أسس الجودة، والاستدامة، والابتكار.

الرياض: أطلقت شركة لولو للتجزئة «أسبوع أستراليا 2025» في جميع فروعها بالمملكة العربية السعودية، احتفاء بالعلاقة القوية بين السعودية وأستراليا في مجالي الأمن الغذائي والتجارة.

وقد أقيم حفل التدشين في فرع لولو بحي السفارات بالرياض، بحضور السفير الأسترالي لدى المملكة مارك دونوفان، والسيد شهيـم محمد، مدير لولو هايبرماركت السعودية، إلى جانب عدد من مسؤولي السفارة الأسترالية وكبار التنفيذيين في مجموعة لولو.

يمتد «أسبوع أستراليا 2025» حتى 17 مايو، ويعرض أكثر من 960 منتجاً أسترالياً عالي الجودة من 129 علامة تجارية رائدة.

ويستطيع المتسوقون استكشاف مجموعة مختارة بعناية من اللحوم الطازجة، والفواكه والخضروات، ومنتجات الألبان، والمجمدات، والمعلبات، بالإضافة إلى أطعمة صحية تلائم أسلوب الحياة العصري.

ويبرز هذا الحدث مكانة أستراليا كمصدر عالمي موثوق في إنتاج الغذاء النظيف والمستدام.

تتزامن هذه الحملة مع مشاركة أستراليا في المعرض السعودي للأغذية، ويتم تفعيلها في جميع فروع لولو بالمملكة، ضمن جهود أستراليا لتوسيع تواجدها في الأسواق الإقليمية وتعزيز روابطها التجارية مع الشرق الأوسط.

أكّد السفير مارك دونوفان أهمية هذه المبادرة بقوله: «في أستراليا، نثمّن علاقتنا القوية مع السعودية. يُعد أسبوع أستراليا فرصة رائعة لتقديم منتجاتنا عالية الجودة للمستهلك السعودي. لولو للتجزئة شريك إستراتيجي في هذا الجهد، ونحن فخورون بتقديم هذا التنوع من المنتجات الأسترالية لعملائهم». وأضاف شهيـم محمد، المدير الإقليمي – لولو هايبرماركت في السعودية: «نلتزم في لولو بتوفير تجربة تسوق متنوعة وغنية لعملائنا في المملكة. ويُعد أسبوع أستراليا جزءاً من هذا الالتزام. من خلال شراكتنا مع أستراليا، نقدم منتجات عالية الجودة تلبي ذوق المستهلك السعودي واحتياجاته الغذائية. نحن متحمسون لمشاركة هذه الخيارات المميزة».

صرّحت برايوني هيليس، القنصل العام الأسترالي في دبي والمديرة العامة لـ Austrade في الشرق الأوسط: «مع تزايد عدد السكان وارتفاع الطلب على الأغذية والمشروبات الموثوقة وعالية الجودة، أصبحت أستراليا شريكاً موثوقاً للمنطقة. نحن فخورون بالتعاون مع لولو لعرض منتجاتنا المحبوبة في المتاجر، ودعم المنتجين الأستراليين في بناء وتوسيع شراكاتهم التصديرية في الشرق الأوسط». وسلّط تود ميلر، مفوض التجارة والاستثمار في Austrade، الضوء على الفرص الإستراتيجية في السوق السعودي قائلاً: «المنتجون الأستراليون معروفون عالمياً بجودة منتجاتهم والتزامهم بالاستدامة والمعايير الأخلاقية. ومع التحولات التي تقودها رؤية السعودية 2030 في قطاع الأغذية والمشروبات، تتوفر فرص غير مسبوقة للمصدرين الأستراليين لتقديم منتجات متميزة ومبتكرة تلبي احتياجات السوق السعودي الديناميكي».

يوفر «أسبوع أستراليا 2025» للمتسوقين في السعودية فرصة تجربة منتجات أسترالية متميزة بأسعار تنافسية، مدعومة بسمعة راسخة في الجودة والسلامة والابتكار.

ويُمثل هذا الحدث خطوة جديدة في التزام لولو بتقديم أفضل خيارات الغذاء للمستهلك السعودي، تجمع بين التنوع والجودة العالية.