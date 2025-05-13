أكد وزير المالية محمد الجدعان أن استثمارات القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية شهد نموا كبيرا، موضحا أن الاستثمار الخاص كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي يُعد ركيزة أساسية في أي اقتصاد، وزيادة مساهمته في الاقتصاد يستغرق في العادة عشرات السنوات، بينما حققت المملكة نموا بأكثر من 50% في استثمارات القطاع الخاص كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث إن مشاركتها ارتفعت من 16% إلى نحو 23% حاليا.وأضاف: «هذا أمر مهم جداً وهو استثمار طويل الأجل، وتكوين رأس المال يعد كبيراً ومؤثراً».وقال الجدعان في جلسة حوارية مع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، ضمن منتدى الاستثمار السعودي - الأمريكي، إن معدلات البطالة في الربع الماضي سجلت أدنى مستوياتها في تاريخ المملكة عند 3.5%. وفي ما يخص معدلات البطالة بين المواطنين السعوديين فقد حققنا هدفنا المحدد لرؤية 2030 في الربع الماضي عند 7%، مشيرا إلى أن تمكين المرأة ومساهمتها باعتبارها نصف المجتمع في الجزء المنتج من الاقتصاد يُعتبر أمراً بالغ الأهمية.وتابع: «هذا الأمر أدى إلى تغييرات جوهرية، والانتقال من 17% إلى 36% في نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل يُعد تحولاً هيكلياً حقيقياً».وأفاد الجدعان بأن علاقة المملكة العربية السعودية مع أمريكا تزداد قوة عاما بعد عام، والاستثمارات دليل على ذلك.