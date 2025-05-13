أكد الخبير الاقتصادي وكبير الاقتصاديين سابقاً في وزارة المالية الدكتور صالح السلطان، أن زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى المملكة العربية السعودية تعكس إدراكًا أمريكياً متزايداً للدور المتنامي لدول مجلس التعاون الخليجي في صياغة توازنات المنطقة، مشيراً إلى أن التأثير الخليجي أصبح حاضراً في ملفات إقليمية حساسة مثل غزة، وإيران، وسورية.وأكد السلطان أن الاقتصاد السعودي حقق نمواً قوياً في العام الماضي وتحديداً في القطاعات غير النفطية.ونوه إلى التأكيد على أن المملكة تمضي بثقة في مسار تنويع الاقتصاد واستثمار الفرص، مستشهداً بكلمة وزير المالية محمد الجدعان خلال اجتماع مجموعة دول العشرين، الذي شدد فيه على أهمية التنسيق الدولي لمواجهة تحديات النمو والديون والتوترات التجارية، مشيراً إلى أن المملكة، بفضل سياساتها المتوازنة، تواصل تقديم نموذج اقتصادي مستقر في بيئة عالمية مضطربة. ‏