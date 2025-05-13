أكد الخبير في أنظمة الذكاء الاصطناعي عبدالمحسن المخيدش لـ«عكاظ» أن السعودية تحقق قفزات نوعية في قطاع الذكاء الاصطناعي والتقنية، من خلال شراكات إستراتيجية مع أبرز شركات التقنية الأمريكية، ما يرسّخ مستهدفات 2030 في تحويل السعودية إلى مركز عالمي للابتكار الرقمي.وأوضح أن النقلة التقنية تأتي بدعم مباشر من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، مشيراً إلى أن التعاون مع شركات مثل Google، Amazon Web Services (AWS)، IBM، وSalesforce يُعد من أبرز المحركات التي تدفع بعجلة التحول الرقمي السعودي.وأشار إلى أن من أبرز هذه الشراكات مشروع (Transcendence) الذي أُطلق بالتعاون مع Google، بقيمة 100 مليار دولار، لتطوير نماذج ذكاء اصطناعي باللغة العربية، وبنية تحتية متقدمة تدعم تدريب ملايين الشباب وتعزيز جودة التعليم في المملكة.وأشار المخيدش إلى استثمار صندوق الاستثمارات العامة في شركة Groq الأمريكية بالتعاون مع أرامكو، لبناء أكبر مركز بيانات للذكاء الاصطناعي في العالم، إضافة إلى توسيع الشراكة مع AWS لاستثمارات الحوسبة السحابية بقيمة تفوق 5.3 مليار دولار، ما يعزز الاقتصاد الرقمي ويضع السعودية في صدارة دول المنطقة في هذا المجال.وأوضح أن Salesforce أعلنت استثمار 500 مليون دولار لتطوير منصة Hyperforce، بالتعاون مع AWS، مع دعم إضافي من IBM وDeloitte لتطوير حلول Agentforce الذكية لخدمة العملاء، في حين ساهمت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (SDAIA) في تطوير نموذج «ALLaM» مع IBM، والذي يعزز من قدرات الذكاء الاصطناعي في اللغة العربية.وبيّن المخيدش أن جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية أسهمت في تحفيز الابتكار عبر برنامج AIM-X لدعم الشركات الناشئة بالتعاون مع مؤسسات أمريكية.ونوه إلى أن هذه الشراكات أسهمت في تقدم المملكة 20 مرتبة في مؤشر التنافسية العالمية لتحل في المركز 14 في عام 2024، كما احتلت المرتبة الأولى عالمياً في عدد مستخدمي الإنترنت لكل ألف نسمة، والثانية في التحول الرقمي للشركات، وفق تقرير رؤية 2030.واختتم المخيدش تصريحه بالتأكيد على أن التكامل السعودي الأمريكي في قطاع التقنية يُجسّد التزاماً مشتركاً بالابتكار، ويعزّز من مكانة المملكة كوجهة استثمارية دولية وفاعل رئيسي في مستقبل الذكاء الاصطناعي عالمياً.