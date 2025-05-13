أكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، أن برنامج الإسكان يُعد من الركائز الأساسية لرؤية المملكة 2030، إذ لا يقتصر دوره على توفير السكن، بل يسهم في بناء مجتمعات متكاملة، وخلق وظائف، وتحفيز النمو الاقتصادي والاجتماعي، مع التركيز على الأسرة محوراً رئيسياً في التخطيط والتنفيذ.وأوضح الحقيل في جلسة حوارية ضمن منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي، أن النقاشات مع الشركاء من الولايات المتحدة سلطت الضوء على أوجه التعاون الثنائي، مؤكداً أن العلاقة بين البلدين تمتد لعقود من العمل المشترك والخبرات المتبادلة، خصوصاً في قطاع التطوير العقاري.وقال الحقيل: «برنامج الإسكان ليس مجرد مشروع لبناء وحدات سكنية، بل رؤية متكاملة لتكوين مجتمع نابض بالحياة، في كل خطوة نأخذ في الاعتبار احتياجات الأسرة السعودية، ونركز على جعل المواطن في قلب كل مشروع».وأوضح أن الوزارة نجحت، بالشراكة مع القطاع الخاص، في تحقيق تقدم كبير منذ انطلاق الرؤية، إذ تم الوصول إلى نسبة 90% من الأهداف المرحلية للبرنامج، من خلال مشاريع تمويلية وتنموية متنوعة.وأضاف: «وقعنا اتفاقية كبيرة لتعزيز رأس المال وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، في إطار خطة لدمج الأسواق وتحقيق تدفقات استثمارية تقارب 900 مليار ريال، والقطاع الخاص يلعب دوراً محوريّاً بصفته مشغلاً وشريكاً أساسيّاً في تحقيق أهداف الرؤية».وأشار إلى أن الاستثمار الأجنبي في قطاع الإسكان يشهد نمواً لافتاً، مع دخول عدد من المطورين الأمريكيين للسوق السعودية، وتطوير مجتمعات عمرانية متكاملة، مضيفاً: «فتحنا المجال أمام المطورين الدوليين، ونرى اليوم مشاريع تنفذها شركات أمريكية تمتد من الرياض إلى مناطق الابتكار المستقبلية، كما نلحظ اهتماماً متزايداً من رؤوس الأموال الأجنبية بالفرص العقارية في المملكة».وقال الوزير: «ما نراه اليوم هو ليس فقط استثماراً في عقارات، بل في مستقبل مشترك بين بلدين يملكان تاريخاً من التعاون، وطموحاً مشتركاً في بناء مجتمعات مستدامة وفرص اقتصادية واعدة».