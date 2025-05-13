شهد المنتدى السعودي الصيني لتصدير المنتجات واستدامة القطاع الزراعي، المنعقد في بكين، توقيع 57 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين 36 جهة سعودية وصينية باستثمارات تجاوزت 14 مليار ريال، منها 26 اتفاقية لتصدير منتجات سعودية للصين، مما يؤسس لتحالف إستراتيجي في القطاعات الزراعية والمائية والبيئية.وأكد وزير البيئة والمياه والزراعة، عبد الرحمن الفضلي، على هامش المنتدى، الذي حضره مسؤولون ومستثمرون من البلدين، أن التبادل التجاري بين المملكة والصين يتجاوز 107 مليارات دولار، وأن رؤية 2030 تهدف لزيادة الصادرات غير النفطية.وأشار الفضلي خلال كلمته في افتتاح أعمال المنتدى، على هامش زيارته الرسمية للصين، خلال الفترة من 12-14 مايو الجاري، إلى توسع الصادرات السعودية للصين لتشمل أكثر من 20 منتجاً غذائياً، مع وجود فرص واعدة في قطاعات المياه، والثروة الحيوانية، والسمكية، والصناعات التحويلية.وشملت الاتفاقيات مشاريع في تدوير المياه، وتنمية القدرات، والاستزراع السمكي، وإنتاج الوقود الحيوي، وتطوير مدينة ذكية للأمن الغذائي، ومدينة للصناعات الأساسية والتحويلية، ومزارع دواجن حديثة، وتطوير قطاع الأغنام، وتقنيات الزراعة العمودية، بالإضافة إلى تعزيز تصدير التمور والخضار والفواكه والمياه المعبأة.ويعكس هذا الزخم عمق الشراكة وحرص البلدين على التعاون في مجالات الأمن الغذائي واستدامة الموارد.