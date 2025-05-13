تشهد فعاليات منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي مشاركة ضخمة من كبرى شركات القطاع الخاص من الجانبين، وسط ترقب للتوقيع على اتفاقيات استثمارية ضخمة بين السعودية والولايات المتحدة. ويشهد المنتدى مشاركة أكثر من 125 متحدثاً من المسؤولين وصناع القرار والمستثمرين السعوديين والأمريكيين.ويرافق الرئيس ترمب في زيارته للمملكة عدد كبير من رؤساء كبرى الشركات الأمريكية، في مقدمتهم رئيس شركتي «تسلا» و«Space X» ومؤسس «X AI» إيلون ماسك، والرئيس التنفيذي لشركة «أمازون» آندي جاسي، والرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» جنسن هوانغ.كما يرافقه أيضاً، الرئيس التنفيذي لشركة «بلاك روك» - أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم لاري فينك، وديفيد ساكس، والرئيس التنفيذي لشركة «بلاكستون» للاستثمار الخاص ستيفن شوارتزمان.ومن أبرز المتحدثين بالمنتدى: وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، وزير المالية محمد الجدعان، وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك، وزير الاقتصاد السعودي فيصل الإبراهيم، ووزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، وزير الصناعة السعودي بندر الخريف، وزير الرياضة السعودي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ورئيس الاتحاد الدولي بكرة القدم جياني إنفانتينو.وانطلقت أعمال منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض، تزامناً مع الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى المملكة.ويهدف المنتدى إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين السعودية والولايات المتحدة، ويفتح آفاقاً جديدة للاستثمار في القطاعات الحيوية، من خلال جمع كبار القادة وصناع القرار والمستثمرين من البلدين.وأشاد الرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك لاري فينك، ببرنامج التحول الاقتصادي السعودي وبرؤية 2030، قائلاً: إن المملكة تبني اقتصاداً متنوعاً لديه القدرة على أن يصبح قائداً عالميّاً في القرن الحادي والعشرين.وأدلى رجل المال المخضرم، الذي يدير أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم، بهذه التعليقات بعد وقت قصير من وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى السعودية في بداية جولة تستمر أربعة أيام في منطقة الخليج.