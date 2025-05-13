انطلقت في مدينة الرياض اليوم أعمال منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي، بمشاركة المسؤولين في البلدين الصديقين، وذلك في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات.وألقى وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح الكلمة الافتتاحية للمنتدى، نقل خلالها تحيات القيادة الحكيمة، للمشاركين في أعمال منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي، الذي ينعقد على هامش زيارة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد جي ترمب للمملكة العربية السعودية، كأول وجهة في زياراته الخارجية خلال ولايته الحالية.وأشاد وزير الاستثمار بعدد ومستوى الوفد الاستثماري الأمريكي والسعودي المشارك في أعمال المنتدى، الذي يجسد حرص البلدين عموماً والشركات السعودية والأمريكية الخاصة على المضي قدماً نحو آفاق جديدة من التعاون استمراراً لما يزيد على 90 عاماً من العلاقات بين البلدين التي اتسمت بالثقة وروح الشراكة المبنية على الاحترام المتبادل، والحرص على تحقيق المصالح، والمنافع المشتركة لاقتصاديات البلدين.وتناول المهندس الفالح التقرير السنوي لرؤية المملكة 2030 عن عام 2024، مبيناً أن الرؤية وبرامجها المختلفة قطعت شوطاً متقدماً في تحقيق مستهدفاتها الرامية إلى تنويع واستدامة موارد اقتصاد المملكة، وفتح آفاق جديدة للاستثمار في قطاعات واعدة تشمل الطاقة التقليدية والمتجددة، والتقنيات والصناعات المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والسياحة، والصحة، والتقنيات الحيوية، والخدمات اللوجستية، وسلاسل الإمداد، وغيرها من القطاعات الحيوية.وقال: «إن ما يشهده العالم من تحولات متسارعة، وتقلبات اقتصادية، وتطورات تقنية ستسهم في إعادة رسم ملامح الاقتصاد الدولي، وستتيح فرصاً عديدة وكبيرة لتعزيز وتوسيع قاعدة الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، وتؤكد أهمية بناء شراكات قوية ومستدامة لتحقيق المصالح المتبادلة، مستندة إلى نقاط القوة التي يتمتع بها الاقتصادان السعودي والأمريكي، وبالذات نقاط القوة للشركات السعودية والأمريكية».وأكد الفالح أن العلاقة بين البلدين من أهم العلاقات والروابط الجيوسياسية، من خلال التعاون الاقتصادي وشراكات الأعمال، وتعد بمثابة قوة للسلام والازدهار العالميين، مفيداً بأن فرص الأعمال في المملكة توسعت وتضاعفت عدة مرات، نتيجة لرؤية المملكة 2030، التي وفرت الكثير من الفرص وعوائد الاستثمار الصحية.