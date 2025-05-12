وقعت المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية بروتوكولين لتصدير المنتجات السعودية إلى الأسواق الصينية، شمل ذلك بروتوكول تصدير منتجات الألبان، وبروتوكول تصدير المستزرعات المائية، وذلك على هامش الزيارة الرسمية لوزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي إلى بكين خلال الفترة من 12 – 14 مايو الجاري.وقع البروتوكولان من جانب المملكة وزير «البيئة» ومن الحكومة الصينية رئيس الهيئة العامة للجمارك سون ميجون، إذ شهد اللقاء مناقشة آفاق تعزيز التبادل التجاري في مجالات الأحياء المائية ومشتقات الألبان، وسبل تطوير التعاون الجمركي بين البلدين، وتشجيع دخول الشركات السعودية إلى الأسواق الصينية، وتسهيل إجراءات التصدير، بما يعكس توجه المملكة نحو تنمية صادراتها الوطنية وتحقيق مستهدفات رؤية 2030.وثمّن المهندس الفضلي التعاون المثمر والبنّاء بين وزارة البيئة والمياه والزراعة والهيئة العامة للجمارك بجمهورية الصين الشعبية، الذي أسهم بشكل فاعل في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، لا سيما في مجال المنتجات عالية الجودة، مؤكدًا أن التوقيع على البروتوكولين يعزز تجربة المملكة المتميزة مع الجمارك الصينية التي بدأت منذ سبع سنوات، وسيسهم في دخول الشركات السعودية الكبرى إلى الأسواق الصينية، وتوسيع آفاق التبادل التجاري، مؤكدًا التزام المملكة بتطوير الأنظمة والتشريعات الداعمة، وتمكين القطاع الخاص من خلال تطبيق أفضل الممارسات وأعلى المعايير العالمية.وأكد استمرار التنسيق والتعاون بين وزارة «البيئة» وهيئة الجمارك الصينية، لإدراج منتجات سعودية جديدة؛ بما يسهم في تعميق الشراكة الاقتصادية والغذائية، متطلعًا إلى توقيع اتفاقيات جديدة تفتح آفاقًا أوسع للتعاون، وزيادة التواصل، وتحسن جودة الأعمال التجارية بين البلدين.