ارتفع مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي، اليوم، 142.01 نقطة ليقفل عند مستوى 11488.60 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 315 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 216 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 28 شركة على تراجع.وكانت أسهم شركات الخزف السعودي، وباتك، ونسيج، ورعاية، وسبكيم العالمية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات سهل، ومهارة، والمنجم، وأسواق العثيم، وسليمان الحبيب، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.95% و3.92%.وكانت أسهم شركات باتك، وزين السعودية، وأمريكانا، وأرامكو السعودية، والباحة، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، فيما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، وزين السعودية، وإس تي سي، والإنماء، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية «نمو» اليوم منخفضًا 80.32 نقطة ليقفل عند مستوى 27343.13 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 69 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 5 ملايين سهم.