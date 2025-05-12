‏أصدرت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تقرير إنترنت السعودية 2024، إذ يستعرض التقرير أهم الأرقام الموثوقة حول منظومة الإنترنت واستخداماتها في المملكة، ومدى التقدم في جودة خدمات الإنترنت، وفقا لأحدث الإحصاءات؛ بهدف رفع مستوى الخدمات الرقمية، وتمكين المستثمرين ورواد الأعمال، مما يسهم في بناء اقتصاد رقمي مزدهر.‏واستعرض التقرير مجموعة من المؤشرات والمعلومات المتعلقة بنمط وسلوك المستخدمين وتفضيلاتهم في تصفح الإنترنت بالمملكة خلال عام 2024م، إذ كشف التقرير وصول نسبة انتشار استخدام الإنترنت في المملكة إلى 99%، موضحا أن أعلى ساعات اليوم ذروة في استخدام الإنترنت كانت بين التاسعة مساء حتى الحادية عشرة مساء، ويعد يوم السبت من أكثر الأيام استخداما للإنترنت خلال الأسبوع، فيما وصلت نسبة استخدام الإنترنت من خلال الهاتف المتنقل إلى 99.4% مقارنة بأنواع الأجهزة الأخرى، كما اشتمل التقرير على تحليل سلوك المستخدمين في التسوق الإلكتروني واستخدام التطبيقات بمختلف تصنيفاتها، إذ بلغت نسبة التسوق من المواقع المحلية 93.1%. كما أظهرت البيانات أن 21.5% من مستخدمي الإنترنت في المملكة يستخدمون تطبيقات أدوات الذكاء الاصطناعي بمختلف أنواعها.وكشف التقرير معلومات تفصيلية حول المملكة على الصعيد العالمي في مؤشرات الإنترنت، إذ وصل معدل استهلاك بيانات الإنترنت المتنقل للفرد إلى 48 جيجا بايت شهريا والذي يعادل 3 أضعاف المعدل العالمي، كما بلغ النمو السنوي لأسماء النطاقات السعودية 25%، ويعادل ذلك 8 أضعاف المعدل العالمي، وتعد المملكة ضمن أعلى خمس دول في مجموعة العشرين في سرعات الإنترنت المتنقل، مما يعكس تقدم وتطور البنية التحتية الرقمية في المملكة، ويسهم في تعزيز انتشار الإنترنت وتوسيع نطاق الوصول إلى خدماته.