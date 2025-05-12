تعلن شركة المحافظ العقارية وبإشراف مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» وبقرار من محكمة التنفيذ، عن إقامة مزاد «المِرْكَاز» الإلكتروني على منصة مباشر للمزادات، حيث يبدأ المزاد الأحد 25 مايو الساعة 10 صباحاً وينتهي الثلاثاء 27 مايو الساعة 6 مساءً وبحسب الموعد المحدد لكل عقار.

يطرح المزاد 7 فرص عقارية من الأراضي المتميزة في مدينة جدة، تضم بلكاً تجارياً في حي الأمواج، وأرضاً تجارية زاوية على طريق المدينة بحي الفيصلية، بالإضافة إلى مجموعة من الأراضي تتوزع على عدة مناطق في مدينة جدة، حيث تقع هذه الأراضي بقرب أهم الطرق والمعالم كـ طريق المدينة وطريق الأمير ماجد وشارع الأمير عبدالله الفيصل، ومشروع برج المملكة جدة، ومدينة الملك عبدالله الرياضية (ملعب الإنماء)، ومنتجع درة العروس، وخليج الملك سلمان، ومشروع ساحل القدية، ما يجعلها وجهات وفرص مثالية للمستثمرين والمطورين.

ويعتبر المزاد فرصة جاذبة للباحثين عن الفرص العقارية المتميزة، كما ترحب شركة المحافظ العقارية بجميع الاستفسارات من خلال التواصل على 0536422241 - 0536522241