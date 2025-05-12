تحتضن منطقة عسير خلال الفترة من 26 إلى 27 مايو الجاري النسخة الثانية من منتدى عسير للاستثمار، الذي يقام تحت شعار «عسير تزدهر»، بمشاركة أكثر من 700 مستثمر محلي ودولي، مشتملاً على ورش عمل، وجلسات حوارية، وعروض تقديمية عن الفرص النوعية في قطاعات السياحة، والضيافة، والزراعة، والثقافة، والرياضة، والأغذية.وأكد أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطوير المنطقة الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أن منتدى عسير للاستثمار «ليس مجرد حدث اقتصادي، بل محطة إستراتيجية تؤكد أن عسير تتحول إلى مركز تنموي متكامل».وقال: «لقد تجاوزنا مرحلة الترويج إلى مرحلة التنفيذ والمنافسة الجاذبة، بدعم من القيادة الرشيدة، ورؤية المملكة 2030، وندعو المستثمرين من داخل المملكة وخارجها للإسهام في هذا التحول التاريخي».ويهدف المنتدى إلى تعزيز الاستثمار في القطاعات الواعدة وتنويع الاقتصاد وزيادة إسهام القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لرفع إسهامها في الناتج الإجمالي المحلي، كما يهدف إلى إبراز الهوية الثقافية والتراثية وإيجاد تحالفات للشراكات المحلية والدولية مما يحقق مكانة عسير وجهةً سياحيةً استثماريةً على الخارطة العالمية ويجعلها ركيزة سياحية واقتصادية أساسية ضمن رؤية المملكة 2030.وأبرزت اللجنة المنظمة للمنتدى أبرز المؤشرات الاقتصادية في منطقة عسير، مشيرة إلى أن المنطقة تضم حالياً 35 مليار ريال استثمارات مؤكدة، و30 فرصة استثمارية جاهزة، إضافة إلى العمل حالياً على استقطاب أكثر من 25 مليار ريال تمثل استثمارات متنوعة.