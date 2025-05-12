وقّعت NHC اتفاقيتين مع الشركة الوطنية لنقل الكهرباء، بهدف إيصال الخدمات الكهربائية لوجهتي بوابة مكة في منطقة مكة المكرمة ووجهة المكيمن في منطقة المدينة المنورة، وذلك ضمن جهودها المستمرة في استكمال البنية التحتية لوجهاتها العمرانية في مختلف مناطق المملكة.

وتهدف الاتفاقيتان إلى إنشاء وتعزيز محطات نقل جهد عالٍ في بوابة مكة، والمكيمن بما يلبّي احتياجات المشاريع السكنية والتجارية الحالية والمستقبلية بكفاءة واستدامة، في إطار التزام NHC بتسريع وتيرة التنفيذ وتعزيز جاهزية وجهاتها العمرانية في جميع المناطق ومن ضمنها المنطقة الغربية من حيث البنية التحتية، بما يواكب مستهدفات النمو الحضري وجودة الحياة.

يذكر أن وجهة بوابة مكة في منطقة مكة المكرمة تأتي بموقع إستراتيجي داخل نطاق الحرم المكي على مساحة تتجاوز 5 ملايين م2 موفرةً أكثر من 8000 وحدة سكنية، فيما تأتي وجهة المكيمن في منطقة المدينة المنورة على مساحة تتجاوز 3,4 مليون متر مربع، موفر أكثر من 5000 آلاف وحدة سكنية عصرية، وذلك ضمن جهود NHC لتنمية المعروض العقاري في المنطقة الغربية بوجهات عمرانية ترتقي بأسلوب الحياة.