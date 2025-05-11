نفّذ فرع وزارة التجارة بمنطقة الحدود الشمالية 333 جولة رقابية خلال شهر أبريل الماضي. وشملت الجولات المستودعات، والأسواق، ومراكز الخدمة، ومحطات الوقود، ومراكز الصيانة، ومنافذ البيع في المنطقة؛ وذلك للتحقّق من التزام المنشآت التجارية بأنظمة حماية المستهلك، كما باشرت الفرق الرقابية 883 بلاغاً تجارياً، واتخذت الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة.يذكر أنه في وقت سابق أصدرت وزارة التجارة نشرتها الربعية الموجزة للمستهلك للربع الرابع من العام 2024م، متضمنة نظرة لجهود حماية المستهلك ومكافحة التستر التجاري والغش التجاري والرقابة على المتاجر الإلكترونية.ونفذت الوزارة أكثر من 200 ألف زيارة تفتيشية بجميع مناطق المملكة في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية خلال الربع الرابع 2024، إذ شملت جهود مكافحة الغش التجاري تنفيذ أكثر من 186 ألف زيارة، كما نفذت أكثر من 7,400 زيارة رقابية لمكافحة التستر، فيما بلغت عدد الزيارات الرقابية للمتاجر الإلكترونية 11,200 زيارة.وسلطت النشرة الضوء على أبرز أعمال البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، وأهم مبادراته في تحفيز رواد الأعمال، وأقرت لجنة النظر في مخالفات نظام مكافحة التستر غرامات مالية بأكثر من 4,3 مليون ريال على المنشآت المخالفة.وتناولت النشرة جهود مكافحة الغش التجاري بمباشرة أكثر من 150 ألف بلاغ تجاري، وضبط أكثر من مليوني منتج مخالف، وإحالة 420 قضية إلى النيابة العامة.