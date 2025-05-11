​دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المنشآت الخاضعة للضريبة الانتقائية إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهرَي مارس وأبريل 2025م، وذلك في الـ15 من شهر مايو 2025م كحدٍ أقصى.وحثت المنشآت على المسارعة بتقديم إقراراتها من خلال الموقع الإلكتروني (zatca.gov.sa)، تجنباً لغرامة التأخر عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها عن كل 30 يوم تأخير في تقديم الإقرار.ودعت «الزكاة والضريبة والجمارك» المنشآت من قطاع الأعمال الراغبة في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن الضريبة الانتقائية، إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب «اسأل الزكاة والضريبة والجمارك» على منصة (@Zatca_Care) X أو البريد الإلكتروني (info@zatca.gov.sa)، أو من خلال المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة.وتُعَد الضريبة الانتقائية واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة، التي تُفرَض على السلع ذات الآثار السلبية على الصحة العامة أو البيئة بنسب متفاوتة، وتشمل المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والمشروبات المُحلَّاة، والتبغ ومشتقاته.