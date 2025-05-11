أعلن مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» إقامة 31 مزاداً علنياً ما بين حضوري وإلكتروني؛ لتصفية وبيع 218 من الأصول في 8 مناطق بالمملكة خلال الفترة من 11 - 20 مايو 2025م.وأوضح أن المزادات تُقام في مناطق مختلفة من المملكة، وسيُقام 11 مزاداً في منطقة الرياض لعرض 52 عقاراً، و9 مزادات في منطقة مكة المكرمة لعرض 77 عقاراً، ومزاد في منطقة المدينة المنورة لعرض 6 عقارات، و4 مزادات لعرض 42 عقاراً في منطقة القصيم، ومزاد في الجوف لعرض 6 عقارات، ومزاد في منطقة عسير لعرض 10 عقارات، و3 مزادات في منطقة جازان لعرض 14 عقاراً، ومزاد بالمنطقة الشرقية لعرض 11 عقاراً.وبيَّن «إنفاذ» أن جميع تفاصيل المزادات وشروط المشاركة متاحة للاطلاع عليها في صفحة المزادات عبر موقعه الإلكتروني: www.infath.gov.sa.ويُعدّ مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» مركزاً حكومياً، تم تأسيسه ليصبح بيت الخبرة المختص بأعمال التصفية والبيع في المملكة العربية السعودية؛ مسهماً في الحفاظ على قيم الأصول، وسرعة استيفاء الحقوق، وإنفاذ العدالة للمستفيدين، كما جاء «إنفاذ» بصفته إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني 2020، التي تهدف إلى تحقيق التميُّز في الأداء الحكومي، وتساهم في رفع كفاءة المنظومة العدلية وتطوير خدماتها؛ تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030.