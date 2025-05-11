أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضاً 17.52 نقطة ليقفل عند مستوى 11346.59 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 3.3 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 159 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 108 شركات ارتفاعاً في قيمتها، وأغلقت أسهم 128 شركة على تراجع.وكانت أسهم شركات سهل، وسيكو السعودية ريت، ورعاية، والأصيل، وساسكو الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات مسك، وسينومي ريتيل، والكيميائية، والمنجم، وتنمية الأكثر انخفاضاً في التعاملات، وراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (8.74% و8.33%).وكانت أسهم شركات الكيميائية، وأمريكانا، وشمس، والباحة، وباتك هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، والماجد للعود، والإنماء، وأرامكو السعودية، وجبل عمر هي الأكثر نشاطاً في القيمة.وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازي «نمو» اليوم منخفضاً 508.04 نقطة، ليقفل عند مستوى 27423.45 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 60 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 4 ملايين سهم.