سجل الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي في المملكة العربية السعودية ارتفاعاً خلال شهر مارس 2025 بنسبة 2% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

وحسبما أظهرت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، ارتفع الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي إلى 106.51 نقطة خلال شهر مارس وفقاً لسنة الأساس 2021، مقارنةً بـ 104.45 نقطة خلال شهر مارس 2024.

وقالت الهيئة: «إن ارتفاع الرقم القياسي جاء مدعوماً بارتفاع نشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها».

أما على مستوى التصنيفات الاقتصادية الرئيسة، ارتفع مؤشر الأنشطة النفطية بنسبة 0.5%، فيما سجّل مؤشر الأنشطة غير النفطية ارتفاعاً بنسبة 5.6% مقارنةً بمارس 2024.

وقالت الهيئة: «إن مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر انخفض بنسبة 0.2 % على أساس سنوي نتيجة لانخفاض مستوى الإنتاج النفطي في المملكة خلال شهر مارس ليصل إلى 8.96 مليون برميل يومياً مقارنة بـ 8.97 مليون برميل في مارس 2024.

وارتفع مؤشر الرقم القياسي لنشاط الصناعة التحويلية بنسبة 5.1 % على أساس سنوي مدعوماً بارتفاع نشاط صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية ونشاط صنع المواد الغذائية».

وسجل نشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعاً بنسبة 0.9%، وسجل نشاط إمدادات المياه والصرف الصحي وأنشطة إدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعاً بنسبة 15%، وذلك مقارنة بشهر مارس من العام السابق.

يذكر أن مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي، يقيس التغير النسبي ويعكس التطور الذي يطرأ على كميات الإنتاج من المواد والسلع، التي تم تحويلها من المواد الخام إلى مواد استهلاكية في صورتها النهائية في شكل سلع، بغرض تحقيق عائد مادي.