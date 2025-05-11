وصل صافي أرباح شركة أرامكو السعودية بنسبة 4.6% في الربع الأول من 2025، إلى نحو 97.54 مليار ريال (26.01 مليار دولار)، مقابل نحو 102.27 مليار ريال (27.27 مليار دولار) في الربع الأول من 2024. وجاء صافي الربح أفضل من التوقعات عند 94 مليار ريال.وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي أرباح شركة أرامكو بنسبة 16.4% في الربع الأول من العام الحالي، مقابل صافي ربح نحو 83.78 مليار ريال في الربع الرابع من العام الماضي.وقالت «أرامكو» في بيان على «تداول السعودية»: «إن الانخفاض بشكل أساسي يُعزى إلى أثر انخفاض الإيرادات والدخل الآخر المتعلق بالمبيعات وارتفاع تكاليف التشغيل. وقابل ذلك جزئياً انخفاض في ضرائب الدخل والزكاة مدفوعاً بانخفاض الدخل الخاضع للضريبة المقيد في الربع الأول من عام 2025».وبلغ إجمالي الإيرادات 405.65 مليار ريال (108.17 مليار دولار) للربع الأول من عام 2025، مقارنة مع 402.04 مليار ريال (107.21 مليار دولار) للربع ذاته من عام 2024.ويُعزى الارتفاع في الإيرادات بشكل أساس إلى ارتفاع الكميات المباعة من الغاز والمنتجات المكررة والكيميائية، إضافة إلى ارتفاع الكميات المتداولة من النفط الخام. وقابل ذلك جزئياً انخفاض في أسعار المنتجات المكررة والكيميائية والنفط الخام مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق.الناصر: أداء مالي قويقال رئيس أرامكو السعودية كبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين الناصر: «تأثرت أسواق الطاقة العالمية في الربع الأول من عام 2025 بعوامل مرتبطة بتغيّرات في مجال التجارة العالمية، مما تسبب في حالة من عدم اليقين الاقتصادي وأثر على أسعار النفط، ورغم ذلك أظهر الأداء المالي القوي لأرامكو السعودية المزايا التي تتمتع بها الشركة من حيث حجمها الفريد وموثوقيتها، والتكاليف المنخفضة لأعمالها، وتركيزها على الكفاءة والتقنيات المتقدمة».وأضاف المهندس الناصر أن مثل هذه الفترات تسلّط الضوء على أهمية المرونة والانضباط في التخطيط والتنفيذ الرأسمالي، واستمرار إستراتيجيتنا التي تتسم بنظرة بعيدة المدى، وخلال الأوقات التي تشهد تقلبات، يظهر تميّز أرامكو السعودية من خلال قوة أدائها المالي، وكذلك توزيع أرباحها الأساسية المستدامة والمتزايدة.ونوه إلى أن جميع أشكال الطاقة مهمة ولها دور يُسهم في تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة، مؤكداً مواصلة تنفيذ إستراتيجية النمو في قطاع التنقيب والإنتاج، وقطاع التكرير والكيميائيات والتسويق، والتطوير في مشاريع الطاقة الجديدة، والعمل بشكل كبير على خفض الانبعاثات، مما يعبّر عن حجم طموح أرامكو السعودية فيما تم الإعلان عنه خلال هذا العام 2025، مثل التقدم في سير العمل لزيادة إنتاج الغاز، والتوسع العالمي في أعمال البيع بالتجزئة، وتطوير إستراتيجيتنا البتروكيميائية، والتقدم في تطوير أعمال الهيدروجين الأزرق، ومواصلة الابتكار في استخلاص الكربون.